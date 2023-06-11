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驻瑞典大使馆发言人：中国的发展道路是和平发展、实现共同繁荣的发展道路，是历史和人民的选择

2023年06月11日09:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩6月10日电（记者 殷淼）6月10日，中国驻瑞典大使馆发言人对6月7日至8日在斯德哥尔摩召开的欧洲对外关系委员会 2023 年年会上有关涉华观点发表谈话。

中国的发展道路是和平发展的道路，是实现共同繁荣的发展道路，是历史和人民的选择。中国用短短几十年时间，从积贫积弱成长为世界第二大经济体，用全球9%的耕地养活了世界近20%的人口，形成了4亿以上的中等收入群体，开辟了中国式现代化的广阔前景。中国式现代化立足中国大地，根植中国文化，契合中国实际，让一个拥有14亿多人口的国家整体迈进现代化，迈向共同富裕，是人类发展历史上的奇迹。这条道路，为中国人民带来了真正的人权和民主，让每一个人都有人生出彩的机会。中国将沿着自主选择的道路和方向坚定不移地走下去，并走得更稳、走得更好。

中国坚持走和平发展道路，坚持奉行互利共赢的对外开放战略，坚守和维护以国际法为基础的国际秩序，反对霸权霸道霸凌行径。中国对外输出的是机遇不是危机，是合作不是对抗，是稳定不是动荡，是保险不是风险。中国愿与各国携手应对挑战，构建人类命运共同体。

台湾问题纯属中国内政。一个中国原则是国际社会的普遍共识，是公认的国际关系基本准则，具有不可撼动的国际法基础，构成二战后国际秩序的组成部分，《开罗宣言》白纸黑字写着,《波茨坦公告》清清楚楚印着。台湾问题是中国内战遗留下来的问题，中国必须统一，也必然统一，用什么方式解决台湾问题是中国人自己的事情，任何外国无权干涉。

中国在和平共处五项原则基础上，同世界各国发展友好合作关系。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。在乌克兰危机问题上，中国始终站在和平一边，愿同有关各方都保持友好合作，推进促和劝谈。

中国和欧洲是维护世界和平的两大力量、促进共同发展的两大市场、推动人类进步的两大文明。中欧双方是伙伴不是对手，是机遇不是威胁。中方愿同欧方一道推动中欧大交流、大合作，以中欧关系的稳定发展为动荡的世界持续注入确定性和正能量。希望瑞典在欧盟事务中扮演更重要角色，继续坚持对话合作的主导面和互利共赢的主基调，推动中欧双方在扩大双向开放中实现共赢合作，共同应对全球性挑战，构建更加稳定互信的伙伴关系。

(责编：贾文婷、常红)

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