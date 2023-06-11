这是6月7日在联合国位于肯尼亚首都内罗毕的办事处拍摄的世界城市日十周年主题展。新华社记者 韩旭 摄

新华社内罗毕6月10日电 综述：中国经验在联合国人居大会上备受关注

新华社记者金正 李卓群 杨臻

第二届联合国人居大会9日在肯尼亚首都内罗毕闭幕。多国与会人士表示，中方在大会期间分享推动城乡可持续发展和改善人居环境方面的经验和做法，值得其他国家借鉴。

中国主题展搭建交流平台

本届大会期间，联合国人居署与中国住房和城乡建设部、上海市人民政府共同举办了世界城市日十周年主题展。展览回顾了世界城市日十年发展历程，通过公共产品和合作成果以及全球可持续发展实践案例，生动展示世界城市日平台对实现可持续发展目标起到的积极影响和推动作用。

“当我在浏览‘可持续发展实践案例’展板时，‘绿色’和‘低碳’是两个总会在眼前冒出的关键词。”肯尼亚土地、房屋和城市发展部官员萨拉·马萨基说，如何在碳减排的同时保障能源安全并实现经济增长，中国多年来取得的成就给出了答案。

当前，非洲国家正经历持续快速的城市化浪潮，同时也受到交通拥堵、空气污染等“城市病”困扰。随着一些非洲国家公共交通系统在中国企业帮助下不断完善，民众有了更多的低碳出行选择。

“在肯尼亚，我常常惊叹中国企业承建的基础设施项目。中国将绿色低碳的理念带到当地，首都内罗毕快速路项目就是一个典型例子。该快速路引入ETC（电子不停车收费系统），使车辆磨损小了，油耗降低了，减少了尾气排放和交通拥堵。”马萨基说。

听完主题展工作人员的介绍后，一名肯尼亚官员丽贝卡·博尔告诉记者，这个展览详细介绍了中国在城市治理方面的宝贵经验，为世界各国代表搭建了交流与分享的平台。

这是6月7日在联合国位于肯尼亚首都内罗毕的办事处拍摄的“打造多元合作和知识分享平台，推动城市落实可持续发展目标”主题边会。新华社记者 韩旭 摄

中国倡议助力城市可持续发展

大会期间，联合国人居署与中国住建部、上海市人民政府还共同举办了以“打造多元合作和知识分享平台，推动城市落实可持续发展目标”为主题的边会，旨在为城市提供可靠的数据衡量工具以及最佳实践案例，助力实现可持续发展目标。

中国住建部部长倪虹在边会上说，中国积极支持联合国人居署为推动实现全球城市可持续发展目标搭建交流平台，推动落实联合国2030年可持续发展议程、《新城市议程》和全球发展倡议，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

联合国人居署执行主任谢里夫在讲话中感谢中国对多边主义的支持以及分享知识、最佳做法和实践经验的意愿，希望与各国共同借助上述平台推动城市可持续发展。她说，联合国人居署、中国住建部、上海市人民政府共同设立了“全球可持续发展城市奖（上海奖）”，有助于城市更绿色、宜居、包容和繁荣。中国支持的“上海指数”和《上海手册》等工具为渴望实现联合国2030年目标的城市提供了参考工具。

“中国的这些倡议和举措对于世界各国建设可持续发展的智慧城市具有积极意义。”马来西亚地方政府发展部部长倪可敏说。

中国经验值得发展中国家借鉴

大会期间，联合国人居署发布同济大学团队完成的研究报告——《净零碳目标下的舟山市定海区乡村振兴实践》，推介乡村振兴与碳中和领域的中国经验。报告选取浙江省舟山市定海区乡村为样板，选取30个具有代表性的实践案例，分析总结了定海区净零碳目标下乡村振兴规划的思路和建设过程。

据该团队介绍，城市脱碳工作已投入大量资源，低碳转型发展在城市中已经有了很多实践，然而在很多发展中国家，城乡差距仍存，乡村振兴中如何积极面对碳减排要求和气候变化挑战，需得到更多关注。

联合国人居署亚太办代理区域代表布鲁诺·德肯在报告中指出，尽管全世界正加速城市化，但世界总人口的40%仍生活在农村。为尽快实现各国宣布的碳中和目标，须为农村地区找到净零碳的路径。舟山市定海区乡村振兴和净零碳发展的案例可为其他岛屿和沿海地区的乡村低碳发展提供宝贵经验。

联合国人居署能源系统解决方案部主任文森特·基蒂奥接受新华社记者采访时表示，城乡关系是不可割裂的，两者应当协调发展。中国将乡村振兴和降碳减排相结合，实现绿色发展，这值得广大发展中国家借鉴。

(责编：贾文婷、徐祥丽)