这是6月9日在英国伦敦拍摄的海南自贸港英国专场推介会现场。新华社发（史蒂芬·程摄）

新华社伦敦6月9日电（记者张亚东）海南自贸港英国专场推介会9日在伦敦举行。多家英国工商企业表示，海南自贸港将为英国企业提供新发展机遇，英国企业将进一步拓展在海南的经贸、金融、教育、旅游等业务。

汇丰银行英国海外公司业务部董事总经理科拉·麦克拉伦在致辞中表示，海南自贸港的发展和政策创新，给汇丰银行等外国企业进入海南带来极大信心。汇丰2021年成为入驻海南自贸港的第一家国际银行，目前已取得丰硕成果，未来将进一步在绿色金融、生命科学发展等方面为海南自贸港提供金融服务。

哈罗亚洲国际学校管理公司首席执行官梁永昌说，中国扩大开放将为包括哈罗公学在内的教育企业提供新发展机遇，哈罗公学将与海南进一步拓展教育合作。

据海南代表团介绍，英国与海南自贸港已经在经贸、教育、金融、友好城市、旅游等领域开展务实合作。近3年来，英国在海南自贸港新设立企业超过100家，实际投入资金超过100亿元人民币。

本次推介会由海南省政府主办。英国中华总商会、布鲁克豪斯学院等与海南自贸港在会上签订了合作意向。

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