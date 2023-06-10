新华社北京6月10日电 加拿大西部不列颠哥伦比亚省9日野火蔓延，大量居民接到疏散命令。与此同时，加拿大东部野火持续。野火所致烟霾飘至美国东海岸和中西部多州上空，挪威也检测到烟霾颗粒。

在不列颠哥伦比亚省，东北部景区“不倒翁岭”的大约2500名居民被要求撤离；中部的皮斯里弗地区正遭遇史上第二大野火侵袭，当局扩大了疏散令覆盖范围。

据路透社报道，不列颠哥伦比亚省部分地区本周气温超过30摄氏度，高于同期平均水平。天气预报显示本周末可望迎来降雨，但同时也可能出现闪电，从而引发更多野火。

在不列颠哥伦比亚省东边的艾伯塔省，超过3500名居民因野火而受命疏散，该省中部多地已发布高温预警。

加拿大今年以来已发生2372起野火，过火面积达到430万公顷，远远超出过去10年年均数值。目前，加拿大在燃野火427处，其中约三分之一在东部魁北克省。依据魁北克省政府8日通报，省内火情已趋于稳定，但仍有1.35万人无法归家。

受加拿大野火影响，邻国美国不少地区被烟霾笼罩。美国气象部门7日对东海岸和中西部多地发出空气质量警报，部分机场航班延误，学校活动、体育比赛等多方面受到影响。根据美国环境保护局发布的数据，纽约州的锡拉丘兹市、纽约市和宾夕法尼亚州的利哈伊瓦利当天空气质量指数均超过400。这一指数在50以下表示空气质量良好，高于300则属于“危险”级别，意味着即便是身体健康的人也应减少户外活动。

另外，法新社9日援引挪威气候与环境研究所专家的话报道，挪威南部也检测到加拿大野火烟霾颗粒，但浓度非常低且并未出现大幅增长，尚不构成环境污染或严重健康风险。（陈立希）

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