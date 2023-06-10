人民网乌兰巴托6月10日电 （记者霍文）蒙古国立大学孔子学院翻译研究中心揭牌仪式9日下午在该校举行。中国驻蒙古大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙，蒙古国政府办公厅主任顾问赛汗萨娜，蒙古国科学院国际问题研究所所长达佐乐保，蒙古国立大学孔子学院理事长、蒙古国立大学前副校长巴达玛宁布，蒙古国立大学孔子学院院长朱军利，蒙古国立大学孔子学院顾问、前蒙方院长其米德策耶及蒙古翻译界汉学家等30余人出席仪式。

翻译研究中心揭牌仪式现场。人民网记者 霍文摄

蒙古国立大学孔子学院翻译研究中心首任主任其米德策耶在致辞中表示，蒙古国立大学孔子学院已经发展成为蒙中两国的文化之桥和友谊之桥，在汉学翻译研究领域取得了众多可喜的成绩。在多年的翻译实践中，孔子学院已经历练出经验丰富的翻译团队。他表示，成熟的团队和丰富的经验是翻译研究中心创办的重要基础。翻译研究中心主要任务是进一步凝聚蒙古国汉学家的智慧和力量，发挥孔子学院的独特优势，在未来推出更多的精品项目。

蒙古国立大学孔子学院翻译研究中心首任主任其米德策耶致辞。人民网记者 霍文摄

李峙热烈祝贺翻译研究中心成立。他表示，蒙古国立大学孔子学院自成立以来非常重视翻译研究工作，在其米德策耶教授的带领下，孔院翻译团队已取得的翻译成绩可谓硕果累累，为中蒙文化交流和蒙古中文教学做出了重要贡献，成立翻译研究中心水到渠成、恰逢其时。他祝愿这一新平台能广泛团结蒙古国翻译家、汉学家，为中蒙人文交流做出新的、更大的贡献。

李峙、巴达玛宁布（右）共同为翻译研究中心揭牌。人民网记者 霍文摄

巴达玛宁布在致辞中表示，蒙古国立大学孔子学院为蒙古国学生学习、研究汉语提供了良好的平台，增进了人们对中国的了解及两国友谊。多年来，孔子学院非常重视翻译研究工作，其米德策耶教授带领的翻译团队获得的成绩有目共睹。他强调，文化交流领域是两国关系的重要组成部分，翻译研究中心的成立必将对两国文化交流起到积极的推动作用，一定能产出一流的成果，做出一流的贡献。

其米德策耶（右一）向李峙介绍翻译成果。人民网记者 霍文摄

李峙、巴达玛宁布共同为蒙古国立大学孔子学院翻译研究中心揭牌。据悉，其米德策耶为首的翻译团队与中国外文出版社合作翻译了《习近平谈治国理政》（第一、二、三卷）西里尔蒙文译本，2022年出版了兼具专业性和可读性的普及性文化读物《中国文化知识词典》。此前还相继翻译出版了《中文典籍译丛蒙语译本》和《中国现当代女作家短篇小说精选》中华典籍，以及《当代中文》和《汉语900句》等中文教材，为蒙古国中文教材建设做出了重要贡献。

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