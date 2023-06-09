中国人民解放军第九批援助老挝人民军医疗专家组9日抵达老挝首都万象。人民网记者 孙广勇摄

人民网万象6月9日电 （记者 孙广勇）中国人民解放军第九批援助老挝人民军医疗专家组9日抵达老挝首都万象，开始为期6个月的医疗援助工作。

老挝人民军总后勤部卫生局局长坎平在迎接仪式上表示，中国军队持续派出医疗专家组，为老挝提供先进的医疗设备和技术援助，极大提升了老挝人民军103医院的诊疗效率和水平，生动诠释了老中命运共同体精神，加深了老中两军间的深厚情谊。

第九批医疗专家组组长蔡越说，中老友谊源远流长，历久弥坚。 “国虽有界，医者无疆”，前几批医疗队为老挝人民军103医院的建设和发展作出了重大贡献，是楷模和榜样。新一批医疗队会一如既往认真履行职责，努力发挥技术水平及专业特长，深入开展医疗保障、临床带教、学术交流、科普讲座等活动，以实际行动诠释中国医疗队“不畏艰苦，甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的职业精神，用实际行动展现共建人类卫生健康共同体的大国担当，为中老友谊尽绵薄之力。

据中国老挝大使馆国防武官李兵介绍，2019年以来，为推进中老两军的深入合作，提高老军卫勤保障能力，中国人民解放军已向老挝人民军103医院派遣多批医疗专家组。此次派遣的专家组共10人，来自空军军医大学西京医院。根据老方要求，中方选派了心血管内外科、神经内外科、血液内科、骨科、消化内科等领域的专家。

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