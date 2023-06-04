人民网柏林6月3日电 （记者刘仲华）联合国和平利用外空委员会第66届会议边会暨“《流浪地球2》走进联合国”活动于6月2日在维也纳国际中心举行。中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表李松、联合国和平利用外空委员会第66届会议主席欧姆兰、《流浪地球2》导演郭帆和各国参加外空委会议代表团、常驻维也纳代表团外交官、维也纳各国际组织官员、《流浪地球2》创作团队等200多名人士出席活动。

该活动以“加强外空合作，迈向共同未来”为主题，由中国常驻维也纳代表团与中国电影集团公司联合主办。李松大使在致辞中表示，地球是人类共同家园，外空是人类共同疆域，空间探索是人类共同事业。星辰大海承载了人类发展进步无限可能的梦想和空间。中国空间科幻电影《流浪地球2》讲述了地球和人类面临生死存亡危机的紧要关头，世界各国团结一致，举全球之力，运用人类掌握的所有空间技术能力，推动地球迈向新的共同未来的故事。流浪地球的故事进一步说明，人类命运休戚与共，面对全球性挑战，任何国家和民族都无法独善其身；推动构建人类命运共同体，是应对共同风险挑战、破解全球难题困局的必由之路。

欧姆兰主席表示，人们提起外空领域，总想到宇宙飞船、航天飞机、火箭之类的硬科技，而容易忽视其同文化艺术等软实力的密切关系。感谢中国给我们带来《流浪地球2》，这部影片通过软实力把世界各国团结起来，影片展现的创造力、创新力、科技实力揭示了世界未来。他强调，各国在外空应致力于合作，而非执迷于竞争，各国需要牢记人类在外空的唯一身份：我们是同属一个地球的公民。

郭帆导演表示，《流浪地球2》是中国电影人用艺术幻想对“宇宙”这一宏大命题的一次探索，也是在向中国航天科技乃至世界航天科技进步致敬，向世界观众表达了中国创作者对人类共同未来的思考，传达了每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起的深刻价值内涵。主创团队希望向全球观众传达中国始终从世界和平与发展的大义出发，努力为世界奉献更多智慧、提供更多方案、传递更多信息的理念，愿中国科幻电影能够为世界和平利用外空增添助力。

与会人士共同观看了电影精彩片段剪辑，踊跃与主创团队互动交流。现场嘉宾积极评价《流浪地球2》电影精湛的艺术表现及其倡导的价值理念，充分肯定中国空间技术发展成就及中国对和平利用外空所做积极贡献，期待更多接触当代中国电影佳作和文化艺术，进而了解中华文化精髓。

联合国外空委第66届会议于5月31日至6月9月在维也纳举行。中国常驻维也纳代表团在会议期间举办“《流浪地球2》走进联合国”边会，是助推中国航天科技和电影产业走出去的一次积极实践。作为配套活动，中国驻奥地利使馆和中国常驻维也纳代表团还在维也纳“千禧城”电影院举办《流浪地球2》电影专场展映活动。

(责编：于洋、吴成良)