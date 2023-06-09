新华社卢萨卡6月9日电（记者彭立军）第22届东南非共同市场成员国领导人峰会8日在赞比亚首都卢萨卡举行，与会领导人呼吁消除影响非洲互联互通和商业往来的各种障碍，以实现区域经济一体化。

本次峰会的主题是“以绿色投资、增加附加值和旅游业为基础的经济一体化促进东南非共同市场繁荣”。赞比亚、埃及、肯尼亚、马拉维等国总统以及其他成员国、非盟代表出席峰会。

肯尼亚总统鲁托呼吁东南非共同市场成员国在贸易、区域安全等方面向非盟让权，以促进非洲一体化进程。他建议各国将非盟改革议程提升到优先事项，以便让非盟更有能力参与全球事务。鲁托表示，非洲国家过于依赖以美元进行交易，美元短缺已经对肯尼亚进出口贸易造成影响，他希望通过建立非洲统一支付系统来促进区域内贸易。

赞比亚总统希奇莱马在发言中表示，非洲各国间贸易发展潜力大，需要通过消除影响互联互通和商业往来的各种障碍来加快非洲一体化进程。他建议取消边境检查站，降低营商成本，促进区域内贸易。他认为，非洲还需要解决某些地区不稳定问题，只有在和平、稳定、安全的环境中才能实现经济可持续发展。东南非共同市场成员国应发挥自身潜力，全面参与全球经济，通过经济一体化共同创造财富，实现繁荣。

埃及总统塞西呼吁继续深化东南非共同市场成员国之间关系，促进经济可持续增长。马拉维总统查克维拉倡议加快东南非共同市场成员国经济融合，通过区域一体化寻求可持续发展道路。

峰会上，希奇莱马接替塞西成为东南非共同市场新一任主席。

东南非共同市场是非洲成立最早、规模最大的次区域经济组织，成立的宗旨是废除成员国之间的关税和非关税壁垒，实现商品和人员的自由往来。该组织有21个成员国，涵盖北非、东非、南部非洲广大区域，成员国国土总面积约1200万平方公里，总人口约6亿。

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