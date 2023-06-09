新华社特古西加尔巴6月8日电 专访：期待洪中两国共促高水平双边合作、共拓发展机遇——访洪都拉斯外长雷纳

新华社记者陈昊佺 吴昊

洪都拉斯外长雷纳日前在洪首都特古西加尔巴接受新华社记者采访时表示，洪中两国可通过共促高水平双边合作拓展发展机遇。

雷纳表示，洪总统卡斯特罗此次访华，最重要目的是与中国达成更高水平合作。他表示，相信双方领导人会晤将结出硕果，为两国民众提供更多发展机会。

雷纳表示，洪中建交以来，双方已取得多项重要合作进展。“洪中（外交）关系刚起步，我们就已见证（双方的）友谊和团结。”

“中国驻洪使馆开馆是个好消息。”雷纳说。他表示，洪驻华使馆也将投入运行，双方互设使馆能保证两国关系坚实发展，合作持续深化，更好地为两国人民谋福祉。

雷纳提到，推动多边主义发展是洪中在国际交往中坚持的共同原则，而当今中国在推动多边主义发展方面扮演着重要角色。“洪中双方在国际外交舞台上的合作将有力推动多边主义发展。”

在雷纳看来，中国在拉美“朋友圈”不断扩大，是随着中国国际地位不断提升而出现的正常趋势。“早在建交前，中国便是洪都拉斯的重要经贸伙伴。事实上，双边合作由来已久，建交只是顺应历史潮流的自然选择。”他说。

雷纳指出，中国提出的共建“一带一路”倡议推动世界互联互通，打造重要合作空间，拉近各国间距离，已有不少拉美国家参与共建“一带一路”。

“洪都拉斯位于中美州北部，在全球交通、经贸方面地位重要。我相信共建‘一带一路’将帮助洪方找到发展、投资和基础设施建设新机遇。这不仅能造福洪人民，更有助于实现世界联通。”他说。

雷纳表示，洪方期待未来与中国继续深化文化领域合作，“如孔子学院就是非常重要的合作项目。中国是重要国家，我们希望洪人民有机会学习中文”。

雷纳强调，洪都拉斯在当下发展中面临众多结构性问题，中国式现代化能为洪都拉斯改革提供借鉴。

今年3月26日，中国同洪都拉斯正式建交。6月5日，中国驻洪都拉斯使馆开馆仪式在特古西加尔巴举行。

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