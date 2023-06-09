人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：漫漫“龟”途——泰国动物专家帮助2.5万只龟重返大自然

2023年06月09日10:58 | 来源：新华网
小字号

新华社曼谷6月9日电 通讯：漫漫“龟”途——泰国动物专家帮助2.5万只龟重返大自然

新华社记者王腾 宋宇

位于泰国湾北部的蒙奈岛，风光旖旎，人迹罕至。这里是数百只海龟的天堂，也承载着南塔丽卡博士多年来救助海龟的梦想。

“蒙奈岛海龟保育中心建于1979年，如今这里是泰国最重要的海龟保育基地之一。”南塔丽卡日前接受新华社记者采访时说，从业30余年来，她已累计救助过大约2.5万只龟，除了海龟，还包括陆龟，为它们提供治疗、护理并帮助它们重返大自然。

今年61岁的南塔丽卡是泰国知名水生动物专家，目前担任泰国朱拉隆功大学水生动物研究中心主任，也是蒙奈岛海龟保育中心特邀专家。出生于兽医世家的她，从小对父亲救治动物耳濡目染。博士毕业后，她选择了救治海龟这个鲜有兽医涉足的领域。

“1989年，我救治了第一只海龟，那时泰国还没有专业的海龟医生。”南塔丽卡告诉记者，多年来她救治过大量生病或受伤的海龟，其中印象最深的一只被她叫作“存钱罐”。

“存钱罐”是一只生活在泰国东海岸一处公园内的绿海龟，因龟壳破裂被送进兽医院，它被工作人员发现时已全身肿胀，无法游动。南塔丽卡和同事一起为“存钱罐”做了近7个小时的手术，从它体内取出915枚硬币，重达5公斤。

“人们为了祈求好运，向水中投掷硬币，却最终导致了海龟的死亡。”南塔丽卡说，由于硬币中所含金属镍导致严重的镍中毒，手术依然没能挽救“存钱罐”的生命。

海龟常因人类活动而受伤或死亡，除了吞食硬币，更常见的原因是误食塑料垃圾或被废弃的渔网缠住。几年前，一只小海龟因被渔网困住失去左脚蹼。为了让它能够重新在海水中掌握平衡，南塔丽卡联合泰国一家医院为小海龟设计并制作了假肢，使它成为泰国第一只装配假肢的海龟。

南塔丽卡说：“装上假肢的小海龟比之前游得好多了，如果你取下假肢，它甚至会四处寻找自己失而复得的‘脚’。”

“每一样垃圾都可能伤害一个生命。”南塔丽卡说，多年来她见到过无数海洋垃圾和被垃圾伤害的海洋动物。

“我在海滩上见过马桶，也在海底见过沙发，在海豚胃里见过钥匙和钢笔，也在死去的鲸胃里见过成吨的垃圾。”南塔丽卡说，人们为了生活中几分钟的便捷乱扔垃圾，却给许多动物带来了痛苦而漫长的煎熬。

除了海洋垃圾，污染海洋的有毒物质、遭到人为破坏的产卵地和栖息地等，也在威胁海龟的生存。为了更好救助海龟，近年来，南塔丽卡不仅编写了泰国第一本海龟救治手册，也在学习泰国传统医药，希望未来用于拓展海龟治疗的方法和途径。

在蒙奈岛洁白细软的沙滩上，南塔丽卡将怀里的小海龟放在海边。“人们通常认为龟壳是没有痛感的，但实际上龟壳里有大量末梢神经，你抚摸它，它都会感受到。”南塔丽卡边说边在小海龟身上轻轻抚摸，小海龟先是探出头四处张望，然后挥动脚蹼缓缓爬向大海。

“无论多么辛勤的工作，都会在海龟放生的那几分钟得到补偿。”南塔丽卡说，每次放生海龟她都会想起父亲曾经说过的话：“所有生命都值得被拯救”。

(责编：于洋、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部