新华社曼谷6月9日电 通讯：漫漫“龟”途——泰国动物专家帮助2.5万只龟重返大自然

新华社记者王腾 宋宇

位于泰国湾北部的蒙奈岛，风光旖旎，人迹罕至。这里是数百只海龟的天堂，也承载着南塔丽卡博士多年来救助海龟的梦想。

“蒙奈岛海龟保育中心建于1979年，如今这里是泰国最重要的海龟保育基地之一。”南塔丽卡日前接受新华社记者采访时说，从业30余年来，她已累计救助过大约2.5万只龟，除了海龟，还包括陆龟，为它们提供治疗、护理并帮助它们重返大自然。

今年61岁的南塔丽卡是泰国知名水生动物专家，目前担任泰国朱拉隆功大学水生动物研究中心主任，也是蒙奈岛海龟保育中心特邀专家。出生于兽医世家的她，从小对父亲救治动物耳濡目染。博士毕业后，她选择了救治海龟这个鲜有兽医涉足的领域。

“1989年，我救治了第一只海龟，那时泰国还没有专业的海龟医生。”南塔丽卡告诉记者，多年来她救治过大量生病或受伤的海龟，其中印象最深的一只被她叫作“存钱罐”。

“存钱罐”是一只生活在泰国东海岸一处公园内的绿海龟，因龟壳破裂被送进兽医院，它被工作人员发现时已全身肿胀，无法游动。南塔丽卡和同事一起为“存钱罐”做了近7个小时的手术，从它体内取出915枚硬币，重达5公斤。

“人们为了祈求好运，向水中投掷硬币，却最终导致了海龟的死亡。”南塔丽卡说，由于硬币中所含金属镍导致严重的镍中毒，手术依然没能挽救“存钱罐”的生命。

海龟常因人类活动而受伤或死亡，除了吞食硬币，更常见的原因是误食塑料垃圾或被废弃的渔网缠住。几年前，一只小海龟因被渔网困住失去左脚蹼。为了让它能够重新在海水中掌握平衡，南塔丽卡联合泰国一家医院为小海龟设计并制作了假肢，使它成为泰国第一只装配假肢的海龟。

南塔丽卡说：“装上假肢的小海龟比之前游得好多了，如果你取下假肢，它甚至会四处寻找自己失而复得的‘脚’。”

“每一样垃圾都可能伤害一个生命。”南塔丽卡说，多年来她见到过无数海洋垃圾和被垃圾伤害的海洋动物。

“我在海滩上见过马桶，也在海底见过沙发，在海豚胃里见过钥匙和钢笔，也在死去的鲸胃里见过成吨的垃圾。”南塔丽卡说，人们为了生活中几分钟的便捷乱扔垃圾，却给许多动物带来了痛苦而漫长的煎熬。

除了海洋垃圾，污染海洋的有毒物质、遭到人为破坏的产卵地和栖息地等，也在威胁海龟的生存。为了更好救助海龟，近年来，南塔丽卡不仅编写了泰国第一本海龟救治手册，也在学习泰国传统医药，希望未来用于拓展海龟治疗的方法和途径。

在蒙奈岛洁白细软的沙滩上，南塔丽卡将怀里的小海龟放在海边。“人们通常认为龟壳是没有痛感的，但实际上龟壳里有大量末梢神经，你抚摸它，它都会感受到。”南塔丽卡边说边在小海龟身上轻轻抚摸，小海龟先是探出头四处张望，然后挥动脚蹼缓缓爬向大海。

“无论多么辛勤的工作，都会在海龟放生的那几分钟得到补偿。”南塔丽卡说，每次放生海龟她都会想起父亲曾经说过的话：“所有生命都值得被拯救”。

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