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第五届“第三只眼看中国”国际短视频大赛启动

2023年06月09日08:16 | 来源：新华网
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新华社北京6月8日电（记者白瀛）第五届“第三只眼看中国”国际短视频大赛8日在京启动。大赛延续上届“行至世界，发现中国”“身在中国，纪录你我”“宜居城市，美丽乡村”“食见中国，吃遍全球”四个主题单元，并设置年度单元“郑州奇妙游”、主题单元“行走河南，读懂中国”，即日起征集创意和作品。

“第三只眼看中国”由中国外文局创建于2018年，已成为集多语种短视频创作、年度赛、专题赛、新媒体国际传播创享会、主题展映会等于一体的对外传播品牌。本届“第三只眼看中国”国际短视频大赛由中国外文局、河南省人民政府新闻办公室共同主办。

中国外文局副局长于涛说，以国际视角讲述中国故事是国际社会读懂中国的有效路径，也是增进中国与各国相互理解和友谊的重要方式，中国外文局将继续与各合作单位、学界智库、中外创作者团队等一起，共同搭建对外讲述中国故事的竞技平台、交流平台、合作平台，以第三方视角向海外受众讲述中国文化与发展故事，为新时代中华文化走向世界作出新的贡献。

据介绍，本届大赛创意征集期为即日起至7月8日，作品征集期为即日起至8月31日。

(责编：于洋、杨牧)

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