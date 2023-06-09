人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国品牌商品（中东欧）展在布达佩斯开幕

2023年06月09日08:13 | 来源：新华网
小字号

新华社布达佩斯6月8日电（记者陈浩）2023年中国品牌商品（中东欧）展8日在布达佩斯匈牙利会展中心开幕。展会旨在贯彻落实“一带一路”重大倡议，深化中国与中东欧国家经贸务实合作，不断提升中国品牌商品在中东欧国家的影响力。

本次展会为期三天，由中国商务部外贸发展事务局主办、中欧商贸物流合作园区承办，是新冠疫情后商务部外贸发展事务局境外首个线下展会。

商务部外贸发展事务局局长吴政平在开幕式上致辞说，中国品牌商品（中东欧）展立足布达佩斯，面向中东欧，辐射整个欧洲，搭建了集展览展示、贸易洽谈、投资合作、文化交流于一体的平台。希望企业家通过展会平台共叙友谊、共话合作、共谋未来，扩大贸易投资，收获更多硕果。

中国驻匈牙利大使馆公使衔经济商务参赞刘波表示，近年来，在中匈领导人的战略引领下，两国经贸合作不断走深走实，取得诸多务实成果。据中方统计，2022年中匈双边贸易额较2019年增长51%。此次展会将为中匈经贸务实合作注入新动能。

匈牙利经济发展部副国务秘书索尔诺基·绍博尔奇说，中国商品品质高，具有极佳的性价比，得到匈牙利客户的高度评价。匈牙利愿加强与中国在物流、工业生产、科研和高科技开发等方面的紧密合作。

据介绍，本次展会吸引230余家企业参展，总展出面积达7000平方米，展品涵盖机电、轻工、纺织、化工及服务贸易等行业。其中，多家参展商展出的光伏发电产品、储能电池、光学高分子材料等新能源、新材料产品成为本次展会的亮点。

(责编：于洋、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部