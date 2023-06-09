新华社布达佩斯6月8日电（记者陈浩）2023年中国品牌商品（中东欧）展8日在布达佩斯匈牙利会展中心开幕。展会旨在贯彻落实“一带一路”重大倡议，深化中国与中东欧国家经贸务实合作，不断提升中国品牌商品在中东欧国家的影响力。

本次展会为期三天，由中国商务部外贸发展事务局主办、中欧商贸物流合作园区承办，是新冠疫情后商务部外贸发展事务局境外首个线下展会。

商务部外贸发展事务局局长吴政平在开幕式上致辞说，中国品牌商品（中东欧）展立足布达佩斯，面向中东欧，辐射整个欧洲，搭建了集展览展示、贸易洽谈、投资合作、文化交流于一体的平台。希望企业家通过展会平台共叙友谊、共话合作、共谋未来，扩大贸易投资，收获更多硕果。

中国驻匈牙利大使馆公使衔经济商务参赞刘波表示，近年来，在中匈领导人的战略引领下，两国经贸合作不断走深走实，取得诸多务实成果。据中方统计，2022年中匈双边贸易额较2019年增长51%。此次展会将为中匈经贸务实合作注入新动能。

匈牙利经济发展部副国务秘书索尔诺基·绍博尔奇说，中国商品品质高，具有极佳的性价比，得到匈牙利客户的高度评价。匈牙利愿加强与中国在物流、工业生产、科研和高科技开发等方面的紧密合作。

据介绍，本次展会吸引230余家企业参展，总展出面积达7000平方米，展品涵盖机电、轻工、纺织、化工及服务贸易等行业。其中，多家参展商展出的光伏发电产品、储能电池、光学高分子材料等新能源、新材料产品成为本次展会的亮点。

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