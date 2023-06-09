新华社联合国6月8日电（记者王建刚）6月8日是世界海洋日。联合国秘书长古特雷斯当天发表视频致辞，呼吁国际社会采取更强大的行动保护海洋。

古特雷斯说，海洋是生命的基础，它提供空气和食物，调节气候和天气。海洋是地球上最大的生物多样性宝库。海洋资源维系着世界各地的社区、繁荣和人类健康。“我们应当成为海洋最好的朋友。而现在，人类却成为它最大的敌人。”

古特雷斯说，人类活动导致的气候变化正在使地球升温，扰乱天气模式和洋流，改变海洋生态系统和生活在其中的物种。海洋生物多样性正受到过度捕捞、过度开发和海洋酸化的威胁，鱼类资源正在枯竭，化学品、塑料和人类排泄物正在污染沿海水域。

古特雷斯表示：“但是今年的世界海洋日提醒我们，趋势正在改变。”他说，2022年各国通过一项全球目标，即到2030年养护和管理30%的陆地以及海洋和沿海地区，以及一项具有里程碑意义的渔业补贴协定。在葡萄牙里斯本举行的联合国海洋大会上，全世界一致同意推动采取更积极的海洋行动。

古特雷斯说，一项旨在终止塑料污染的具有法律约束力的全球协议正在谈判中。今年3月，各国就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题达成历史性的《公海条约》。他强调，实现这些倡议需要做出集体承诺。“值此世界海洋日，让我们继续推动行动。今天和每一天，让我们把海洋放在首位。”

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