本报记者 强郁文 王骁波

非洲代表在宜昌市夷陵区许家冲村参加舞狮活动。

本报记者 王骁波摄

摩尔多瓦代表在宜昌市三峡船闸观景台上自拍。

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尼泊尔代表在十堰市东风商用车品牌体验中心了解产品信息。

刘 旻摄

拉美代表参观襄阳数字工业创新中心时，被智能化的工业设备所吸引。

朱熙勇摄

远眺长江三峡水利枢纽。

郑家裕摄

日前，来自亚洲、非洲、欧洲、拉美等地区20多个国家的政党、智库、媒体代表团来到湖北武汉，参加由中共中央对外联络部和中共湖北省委共同主办的“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在湖北的实践”专题对外宣介会，并分赴湖北宜昌、襄阳、十堰等地参观考察。170余名代表走进园区、库区、企业、乡村，体验中国式现代化在湖北的生动实践，见证各地经济社会蓬勃发展和人民幸福生活。

“中国科技创新的巨大进步令人印象深刻”

在华中科技大学武汉光电国家研究中心，一台台先进设备、一套套精密模型和一个个创新产品，向代表们展示着中国光电领域的尖端科研成果。

穿上特制“小马甲”，吸入特制的氙气体，屏气几秒钟，肺部的每个角落都清晰可见。观看完一段介绍片后，巴勒斯坦法塔赫阿拉伯和中国关系部部长顾问穆罕默德·哈利斯对中国自主研制的人体肺部气体磁共振成像仪颇感兴趣。他一边拍照一边向身边的考察团成员介绍：“这是一项重要的超灵敏装置，可以为肺部重大疾病的早期诊断提供影像依据。”哈利斯曾是一名药剂师，几年前在武汉获得了博士学位。再次回来，他感到既熟悉又惊喜：“这里的医疗科技比我读书时更先进、更发达了。”

在高速跨尺度激光微纳3D打印系统的展台，一台设备正在不间断地展示3D打印技术。随着激光扫过，打印材料迅速变成电脑设计图中的模样，吸引了不少代表驻足。墨西哥拉丁美洲公共电视网内容总监阿方索·乌尔塔多对这台设备十分感兴趣，还拿出手机录制了一段视频。乌尔塔多说，他的弟弟就是一名从事激光应用研究的工程师，“我刚才给他发了一条信息，建议他来中国继续深造，因为这里的光电子信息技术世界领先。”

走进襄阳腾龙汽车有限公司，迎接考察团的是一辆智能轨道快运列车。“不用在路面铺轨道，通过传感器识别线路实现智能行走，这样的技术真是太棒了！”委内瑞拉全国代表大会议员赫内塞斯·加尔伏特不禁感叹。

看到眼前18米长的纯电动公交客车，洪都拉斯国家青年署执行副书记赫利·弗洛雷斯立刻上车体验。“新能源汽车便捷又环保，代表着未来的发展方向。中国的现代化汽车工业发展经验值得借鉴。”弗洛雷斯说。

“近年来，中国科技创新的巨大进步令人印象深刻，许多科技创新成果推动了全世界和全人类的共同发展。”哥斯达黎加广泛阵线总书记路易斯·阿尔塞认为，当今世界各国需要加强科技合作，通过科技创新共同应对全球性问题和挑战，“中国在这方面做出了表率！”

“摩尔多瓦社会主义者党和共产党人党”联盟议会党团主席、副议长弗拉德·巴特雷恩察期待摩中两国有更多的交流合作，特别是在高新技术领域，因为“中国依靠科技发展经济，更通过科技造福人民”。

“为世界提供了绿色可持续发展样板”

高峡平湖，碧波万顷。登上长江三峡大坝坝顶，壮美景色尽收眼底。三峡水利枢纽是世界上规模最大的水利工程，大坝轴线全长2309米，坝顶高程185米。“这一伟大工程的建成，让我们感受到了中国共产党强大的执政能力，我们对此深表钦佩。”保加利亚共产党第一书记阿列克桑达尔·帕乌诺夫说。

拆除码头、复绿岸线，一座座滨江公园傍水而起。从“化工围江”到“江豚逐浪”，长江宜昌段的变化，勾勒出长江大保护战略的壮美蓝图。

俄罗斯联邦共产党中央委员会书记斯坦尼斯拉夫·阿尼霍夫斯基表示，中国为全球生态保护和绿色发展作出了榜样，长江大保护实现了生态保护与经济发展的平衡，“禁渔、岸线整治、化工厂绿色转型，这些都是造福子孙后代的工程，非常了不起！”

沿着长江继续前行，就来到中国最大的精细磷化工企业兴发集团。听闻兴发集团为落实长江大保护战略，将沿江厂区关停搬迁，并投资数亿元人民币兴建环保设施，代表们纷纷赞叹中国政府和企业为保护长江生态环境、推进绿色发展所付出的努力。

“我们看到了中国以绿色为底色的未来发展道路，即生态保护和经济增长的有机统一。”罗马尼亚社会主义党主席康斯坦丁·罗塔鲁说。

在农夫山泉股份有限公司十堰丹江口生产基地，瓶装水正从一条条生产线上整齐地运出。丹江口利用汉江优质水源引进经营主体，开发出饮用水、饮料、果酒等多样化产品，已形成年产值150亿元的水产业集群。

蒙古国民主党全国政策委员会委员额尔登巴雅尔边参观，边拿本子记录，“‘绿水青山就是金山银山’，将生态价值成功转化为经济社会价值，对我们有很强的启发意义，也为世界提供了绿色可持续发展样板。”

俯身可嗅花朵清香，侧耳可听呦呦鹿鸣，在武汉东湖湖畔，巴勒斯坦代表们参观中国履行《湿地公约》30周年成就展，置身于绚丽多彩的湿地世界；展板、讲解、影院、沙盘，在依江而建的长江大保护教育基地，非洲智库、媒体代表们详细了解长江岸线治理的具体措施；十堰丹江口国家“两山”理论实践创新基地展厅里，蒙古国代表们举起包装精美的特色农产品自拍留念……

“保护和修复生态环境并在此基础上推进绿色发展是一个长期过程，既需要政策支持，也需要不懈努力。”纳米比亚人组党智库行政助理艾薇—丽萨·奈兰盖表示，“我们高兴地看到，许多中国青少年接受了良好的生态保护教育，长江大保护的接力棒正在代代相传。”

“以人民为中心的中国式现代化成就斐然”

“湖北是我感受中国魅力最重要的窗口。”在武汉举行的故事分享会上，阿根廷小伙功必扬向代表们讲述了他的中国故事。功必扬是一名全球旅行博主，在社交媒体上拥有200多万粉丝，目前大部分时间生活在中国。因为工作关系，他从2014年起有一段时间几乎每个月都会来武汉一趟，见证了这座城市的变化。“武汉每天都在变！”功必扬说，他曾去过40多个国家，中国公共服务完善，普通人生活幸福指数很高。

群山环绕，波平如镜。浩渺的烟波里，尼泊尔共产党（毛主义中心）高级干部考察团乘船进入丹江口水库。这里是中国南水北调中线工程的水源地，也是国家一级水源保护区。

“听说丹江口的水润泽了中国北方许多地区，我们都很震撼。中国幅员辽阔，把资源从相对富集地区运送到相对稀缺地区，难度可想而知。南水北调让千千万万老百姓受益，是一个非常伟大的工程。”尼泊尔共产党（毛主义中心）全尼民族独立学生联盟（革命）副主席加内什·梅纳利说。

在襄阳市襄城区姚庵村，瓜果蔬菜绿油油地蓬勃生长，村里依托生态资源引进了10余个农业项目，打造了以采摘和田园体验为主的旅游经济，代表们深受启发；十堰市郧阳区龙韵村，3200多名村民通过易地扶贫搬迁住进敞亮的新社区，他们表演起国家级非遗凤凰灯舞，欢迎远道而来的客人，引得代表们纷纷竖起大拇指；宜昌市夷陵区许家冲村，旅游产业发展让当地村民走上增收致富之路，村广场上，舞龙舞狮表演热闹非凡，村民热情地教代表们制作“艾包”，欢声笑语回荡在江畔……

南非人文科学研究理事会助理研究员克莱门特·纳查贝勒认为，中国城乡差距已显著缩小，“随着乡村振兴和区域协调发展战略的持续推进，未来，在中国乡村也可以享受和城市里差不多的生活。”

“无论在城镇还是乡村，你都能看到人们脸上的幸福感和满足感。以人民为中心的中国式现代化成就斐然，这绝非一时之功。实践证明，中国用契合自身的发展模式带领人民走上了富裕之路。”尼日利亚和平与冲突解决研究所副主任楚克乌梅卡·姆巴说。

《 人民日报 》（ 2023年06月09日 17 版）

(责编：毛思远、白宇)