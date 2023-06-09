本报记者 尚凯元

基于加快能源转型、应对美国《通胀削减法案》等考量，欧盟正加紧推出自身绿色产业政策。今年以来，欧盟持续出台政策措施，提升绿色产业在宏观产业战略中的位置，并在海上风电、太阳能、可持续交通等绿色产业领域完善政策规划，加大和鼓励资金投入，加快推进相关各领域发展，以便在全球产业转型浪潮中谋求竞争优势。

法国率先推出绿色产业法案

今年2月1日，欧盟委员会公布了提高欧洲净零产业竞争力和加速气候中和转型的“绿色协议产业计划”，计划放宽国家援助发放限制，鼓励绿色投融资。3月，欧盟委员会又公布了该计划下的两份立法草案即《净零工业法案》和《关键原材料法案》。前者旨在简化监管框架，完善绿色技术生产的投资环境，以达到至2030年欧盟在战略性净零技术上的产能接近或达到年需求的至少40%目标。《关键原材料法案》提出至2030年，确保至少10%的战略性原材料在欧洲本土得到开采，40%在本土得到加工。

近日，法国政府率先发布《绿色产业法案》草案，旨在支持绿色科技产业，扭转半个世纪以来的去工业化趋势。法国经济和财政部部长勒梅尔表示：“我们有着坚定的意愿和目标重振工业，令法国成为欧洲的减碳大国。”

为推动绿色产业发展，法国政府共提出15项措施，包括提供专项工业用地、简化审批程序、培养产业工人等。为鼓励环保产业在法国建厂，政府提出要简化审批手续，将程序用时缩减一半，不超过9个月；在工业用地稀缺的情况下，将投入10亿欧元净化荒地，用于为新项目提供50块“准备就绪”的用地；对于超级工厂等“重大国家利益项目”，政府要求一揽子推进相关程序，同时实施“绿色产业税收抵免”政策，对电池、风能、热泵和太阳能制造商提供相当于投资额20%—45%的税收抵免。

法国政府希望到2030年前为本国吸引230亿欧元的绿色投资项目，创造4万个直接就业岗位，使其成为欧盟近来放松国家补贴政策后第一个行动的国家。

为发展绿色产业培育土壤

日前举行的以“为可持续发展的未来投资”为主题的第六届“选择法国”国际商务峰会共达成28个投资项目意向，其中超过一半项目符合绿色再工业化目标，包括在法国北部建设两个大型电池生产厂，在摩泽尔建立太阳能电池板工厂等。

欧盟委员会《净零工业法案》将太阳能光伏与太阳能光热技术、陆上和海上风能技术、电池技术、热泵与地热能技术、碳捕集和封存技术等8项技术列为“战略性净零技术”。欧盟委员会主席冯德莱恩表示：“我们需要发展清洁技术的工业基础，在欧洲创造就业机会，并确保获得我们迫切需要的清洁解决方案。”

指导立法草案的欧盟内部市场专员布雷东认为：“如果没有安全和可持续的原材料供应，没有为欧洲整个清洁技术价值链打造坚实的制造基地，‘欧洲绿色协议’就无从谈起。”欧盟委员会指出，欧洲拥有成为未来净零技术市场领头羊的要素，包括立法所设立的长期目标，拥有高素质劳动力和一流的基础设施等。

近年来，欧盟国家的政策支持为绿色产业发展培育了良好土壤。西班牙政府2019年通过了《国家综合能源与气候计划（2021—2030）》，明确提出到2030年国内可再生能源电力占比达到74%；德国2020年6月推出《国家氢能战略》，计划投资90亿欧元促进氢的生产和使用，并将绿氢确定为低碳工业原料；丹麦2020年12月初公布了国家投资绿色研究、技术和创新的首项战略，旨在减少温室气体排放，加速开发绿色解决新方案和技术，推动增加绿色工作岗位；挪威2022年6月发布了促进绿色工业发展路线图，提出在全国推动绿色工业发展的100项举措，确定了海上风电、氢能、电池工业、二氧化碳处理等几大重点领域。绿色产业项目将以私人投资为主，政府提供担保、贷款和入股等多项支持。

相关统计显示，从2020年到2021年，欧盟净零生态系统的价值翻了一番，达到1000亿欧元。2022年，欧盟绿色产业呈现出强劲发展势头，风、光发电创下占总发电量22%的历史新高，低碳能源转型技术的投资额达1800亿美元。德国、比利时、丹麦、荷兰四国发起共同推进北海地区海上风电发展的倡议，预计到2050年在北海建设150吉瓦风电产能。

助力应对美国补贴计划挑战

欧洲加速推出绿色产业政策和立法的一个重要背景，是美国于2022年8月通过《通胀削减法案》，并于今年正式生效。根据该法案，美国未来10年将在气候和清洁能源领域投资约3700亿美元，但其中多项补贴政策和税收优惠仅面向美国本土企业或在美运营的企业。

法国总统马克龙曾表示，《通胀削减法案》中的产业补贴政策对欧洲企业具有“超级进攻性”，是以损害欧洲利益的方式解决美国的问题。法国《费加罗报》指出，欧洲能源危机的后续影响正在显现，欧洲的天然气和电力成本明显高于美国市场，并且在《通胀削减法案》实施后，这种竞争力差距可能进一步拉大。事实上，美国颁布《通胀削减法案》以来，已有不少欧洲企业涌向美国兴建工厂。

咨询公司德勤分析指出，美国低碳产业补贴计划对欧盟来说是一个新的挑战。欧盟通过实施“绿色协议产业计划”有助于应对相关挑战，特别是减少对关键商品和原材料进口的依赖。“绿色协议产业计划”是一项高度复杂的政策手段，强调简化监管和加强绿色价值链融资，其主要目标是在欧盟发展绿色价值链，但太多的条件、合规要求和报告规则可能令这一政策工具难以付诸实施。

不少分析认为，欧盟推动“绿色协议产业计划”还面临诸多掣肘。首先，欧盟保障补贴资金仍然面临较大不确定性。欧盟委员会一名官员估计，欧盟各国已经为资助清洁技术提供了2500亿—2800亿欧元，占相关国家国内生产总值的2%—3%，进一步追加投入压力较大。其次，欧盟各成员国在补贴政策方向上仍未实现一致。一些成员国担心补贴计划可能会导致“内部市场分裂、有害的补贴竞赛并削弱区域发展”。

（本报巴黎6月8日电）

《 人民日报 》（ 2023年06月09日 16 版）

(责编：毛思远、白宇)