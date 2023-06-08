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福岛海鱼体内铯超标180倍 外交部：海洋不是日本的“下水道”

2023年06月08日10:09 |
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6月7日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，据日本媒体报道，东京电力公司近日发布的报告显示，今年5月在福岛第一核电站港湾内捕获的海鱼体内放射性元素超标，放射性元素铯含量达每千克18000贝克勒尔，超过日本食品卫生法所规定标准的180倍。请问发言人对此有何评论？

汪文斌指出，日本政府一再为福岛核污染水“洗白”，号称水质无害，排放有理，把排海当作处置核污染水唯一选项，然而事实却一再“打脸”。国际社会有很多声音质疑，如果核污染水真的像日方说的那样安全无害，日方为何不直接向国内湖泊排放？为何还要执意修建并急于启动排海隧道？对此，日本自己的专家委员会给出的答案很明确：排海最省钱，对日本自己的污染风险最小。这种为了自己省钱却让全世界买单的做法，是极端自私和不负责任的行为。

汪文斌强调，海洋是全世界的公共财产，不是日本的“下水道”。关于福岛核污染水处置问题，日方并非别无选择。日本经济产业省曾提出五种方案，邻国专家也提出过长期储存等更为安全稳妥的方案。但日本政府在没有充分论证其他处置方案的情况下，单方面决定将核污染水向海洋一排了之。这种为了本国私利，损害全人类共同利益的做法，说服不了国内外民众，只会让日本蒙羞，让周边国家及太平洋岛国的民众受害，让日本进一步失信于国际社会。

（总台央视记者 赵晶 孔禄渊）

来源：央视新闻客户端

(责编：燕勐、徐祥丽)

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