中新网6月7日电(张乃月)“今天是伊朗和沙特阿拉伯两国关系中，重要的一天。”伊朗副外长比格德利说。

关闭七年后，伊朗驻沙特阿拉伯大使馆在两国外交官员的见证下，于当地时间6日正式重开。外媒称，这项在中国斡旋下达成的和解，重新绘制了中东地区的外交地图。

当地时间6月6日，伊朗副外长比格德利、沙特副外交大臣优素福等在沙特阿拉伯利雅得出席伊朗驻沙特阿拉伯大使馆复馆仪式。

沙伊合作“进入新时期”

据伊朗媒体报道，当地时间6日，伊朗大使馆重开升旗仪式在沙特首都利雅得举行。包括伊朗副外长比格德利、沙特副外交大臣优素福在内的数十名两国官员参加。

比格德利在仪式上表示，这一天是伊朗和沙特关系中一个重要的日子，两国合作“进入了新时期”。

当天，联合国秘书长发言人迪雅里克对此表示，“我认为，任何时候，两个国家——尤其是在海湾地区具有如此影响力的国家——进行公开和建设性的对话，都有助于该地区的发展。”

沙特和伊朗交往的历史错综复杂。上世纪70年代以来，两国经历了教派冲突、围绕叙利亚战场的交锋、也门冲突中的角力等挑战，结下不少恩怨，最终在2016年断交。

七年之后，在中国的斡旋下，沙特和伊朗达成协议，同意恢复外交关系，重开双方使馆和代表机构，安排互派大使，并探讨加强双边关系。如今，一切正在稳步推进。

黎巴嫩分析师哈提卜认为，这一协议使伊朗和沙特都能从稳定中获益。伊朗面临着国内外的压力，以及伊核协议等问题，“对他们(伊朗)来说，最好的情况便是与邻国和平相处”。同时，顺利实施协议将减少该地区的不稳定因素，也符合沙特的“2030年愿景”。

伊朗外交部发言人卡纳尼此前表示，伊朗驻沙特利雅得大使馆、伊朗驻沙特吉达领馆已开始运作，协助伊朗朝圣者前往沙特阿拉伯麦加朝觐。

除了改善双边关系外，沙伊协议还将有助于缓解海湾地区的紧张局势。联合国秘书长古特雷斯指出，恢复沙特和伊朗之间的关系，是增加地区稳定的“重要进展”。

“国际危机组织”网站文章指出，这一进展有助于打开海湾阿拉伯国家、伊朗和伊拉克之间安全对话的大门，这样的对话可以作为多方讨论自身安全关切的平台。阿联酋、科威特和阿曼官员称赞协议是“朝着稳定与繁荣迈出的一步”，于各方都有利。

阿拉伯半岛电视台称，受沙伊恢复外交关系影响，该地区各国也逐步寻求与叙利亚关系正常化。2023年5月，叙利亚总统阿萨德出席阿拉伯国家联盟首脑峰会，伊朗总统莱希逾12年来首次抵叙访问。

沙伊和解，也为其他国家树立了榜样。卡塔尔与巴林宣布同意正式恢复外交关系，也门和平进程出现积极进展，土耳其与埃及的关系持续改善……中东地区随之掀起的“和解潮”，为地区发展带来了更多机遇。

“后美国时代”的外交范例

在沙特和伊朗复交进程中，中国发挥外交斡旋作用，成为“和平使者”。

4月6日，在中国外长的见证下，沙伊双方签署联合声明，宣布即日起恢复外交关系。伊朗总统与沙特国王也发出互访邀请，并得到了对方的积极回应。

卡内基国际和平基金会高级研究员卡里姆·萨贾普尔指出，中国斡旋下的沙伊关系正常化协议，或是中东地区在“后美国时代”的首个重要外交范例。

沙特《阿拉伯新闻》报总编辑费萨尔·阿巴斯指出，中国在该地区保持中立地位，将政策重点放在贸易和商业上。

昆西研究所执行副总裁特里塔·帕西表示，在沙伊和解进程中，中国发挥了至关重要的作用。他指出，与美国支持以色列和沙特阿拉伯对抗伊朗不同，“中国没有在沙特和伊朗之间选边站，努力不被卷入冲突，因此可以发挥促和作用。”

帕西认为，对于像沙特这样的国家，在过去十几年中，美国是唯一可行的合作伙伴，但现在，中国可以给予这些国家支持。

“求和平”是人心所向

2023年4月起，沙特代表团就赴伊朗首都德黑兰，为重开驻伊大使馆和驻马什哈德领事馆展开了考察。

与此同时，随着伊朗与海湾阿拉伯国家关系不断升温，这一区域国家间的合作有望不断扩大。

6月6日，伊朗驻沙特阿拉伯大使馆重新开放。

据伊朗媒体报道，伊朗海军司令沙赫拉姆·伊拉尼日前表示，伊朗打算与沙特、阿联酋等海湾国家以及巴基斯坦、印度组建海军联盟，以维护地区稳定。

根据中国、沙特、伊朗的三方联合声明，沙伊双方还同意将激活两国此前签署的安全合作协议和经济、贸易、投资、技术、科学、文化、体育和青年领域总协议。

中国外交部发言人毛宁在2023年4月6日的记者会上曾表示，沙伊进一步改善关系充分表明，地区国家有意愿、有能力掌握地区和平与发展的主导权。中东地区近期一系列的互动也说明，求和平、谋发展是中东地区人心所向、大势所趋。

毛宁指出，作为中东国家的好朋友、好伙伴，中国将一如既往尊重中东国家的主人翁地位，是支持中东和解、和平、和谐的力量。中国将同中东国家共同践行全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，促进中东安全稳定、发展繁荣和包容和谐。(完)

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