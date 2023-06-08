斯里兰卡中国协会会长基尼斯·德·斯尔瓦6月7日在《中国日报》撰文称，在中国共产党的领导下，中国取得了举世瞩目的成就，改革开放40多年来的发展成果尤其显著。纵观整个发展历程，中国始终高度重视社会和谐。

中国全力构建社会主义和谐社会

文章指出，中国一直致力于缩小贫富差距、城乡差距以及地区差距，从而构建社会主义和谐社会。

为了实现这一目标，中国政府还推动完善中国特色社会主义制度。在当今世界，现代化普遍包括城镇化、工业化以及经济全球化。而对中国来说，现代化还意味着改善民生、发展全过程人民民主、加强法治建设以及促进人与自然和谐共生。

中国共产党成立102年来，始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心和使命。自2012年以来，中国共产党更加重视消除贫困，并在2020年底完成了消除绝对贫困的艰巨任务。

当下，中国正朝着到2035年基本实现社会主义现代化、到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标迈进。

中国为构建国际和谐社会作出努力

文章进一步指出，文化多样性和跨文化交流对文明发展具有重大意义，中国与世界各国的相互了解尤为重要。中国尊重各国发展道路，并借鉴发展经验，其他国家也应该学习中国经验，更好地了解中国的发展目标。

纵观历史，古丝绸之路在促进贸易发展的同时，也推动了思想交流。如今，中国提出“一带一路”倡议，不仅致力于改善基础设施的互联互通，也是为了促进思想交流。中国的许多发明和产品丰富了全球文明，其中包括指南针、造纸术、火药、茶叶和丝绸等。

如今，中国领导层正致力于维护世界和平与安全，并促进全球发展。为了实现这些目标，中国提出了全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。

中国为构建国际和谐社会作出了积极努力。过去十年来，中国持续推进“一带一路”倡议，发起建立亚洲基础设施投资银行，设立丝路基金，带动了许多发展中国家的经济发展。

毫无疑问，中国将继续与世界各国分享发展机遇，以促进全球发展，并推动构建人类命运共同体。

来源：中国日报网

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