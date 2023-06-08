当地时间6日，伊朗重开其驻沙特大使馆，并计划在7日重新开放驻沙特西部城市吉达的总领馆及驻伊斯兰合作组织代表处。沙特舆论对此反应积极。

当地政治学者表示，两国陆续重开使领馆将推动双方加强经贸投资等领域合作，为地区稳定和发展做出贡献。

沙特政治学者穆罕默德·纳菲阿在接受总台记者采访时表示，以伊朗驻沙特使馆重新开放为标志，伊朗与沙特关系持续改善的影响将辐射整个中东。外部干涉曾严重阻碍这一地区实现稳定与发展，而近期发生的良性变化有助于解决从也门到叙利亚再到巴勒斯坦等许多地区问题。

沙特政治学者 穆罕默德·纳菲阿：美国在阿富汗、在伊拉克，在多国发动过战争。战争是这个地区发展的最大敌人。不管相关国家有多宏大的经济发展计划和建设项目，都被这些战争无情吞噬。

有统计显示，沙特与伊朗在断绝外交关系前的2015年双边贸易额超过3亿美元，但在2020年下降到几乎为零。

伊朗盛产的农产品和矿石等原材料可满足沙特国内大型项目建设的需要，而沙特近年来主权财富基金的快速发展也使其具备强大的对外投资能力。两国恢复外交关系以来，双方显示出了极强的经济互补性，未来合作潜力巨大，而使馆的重新开放也为人员往来提供了巨大便利。

沙特政治学者 穆罕默德·纳菲阿：相信在中国斡旋之下达成和解的沙伊两国能形成稳定的合作的机制或框架。双方在经贸和投资等领域合作前景广阔，而地区内各国也将可以从中受益。

纳菲阿还专门谈到，伊朗面临的经济制裁是制约其发展的关键性因素之一。而包括沙特在内的海湾国家近期不断追求外交政策上的更多自主性，未来也有可能向美国施加压力，促使其放松对伊朗的制裁，从而实现海湾地区更加均衡和可持续的发展。

来源：央视新闻客户端

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