新华社北京6月7日电 中国国家博物馆与意大利驻华大使馆、乌菲齐美术馆携手推出的“心影传神——乌菲齐美术馆藏大师自画像展”近期亮相北京。意大利乌菲齐美术馆馆长史艾克7日表示，展览让不同国家的伟大艺术家聚在一起，中意文化交流前景广阔可期。

这是2023年4月在中国国家博物馆举办的“心影传神——乌菲齐美术馆藏大师自画像展”。新华社记者 金良快 摄

史艾克表示，乌菲齐美术馆第一批大师自画像来自文艺复兴时期，自画像展已成为一项传统。此次国博展出的作品包含现代艺术家的作品，其中有来自中国艺术家的作品。他强调说，自画像是一种国际化的收藏，展览让不同国家的伟大艺术家和谐地聚在一起，进入一场虚拟对话，而观众也成为其中的一部分。

中国国家博物馆馆长王春法在展览前言中写道，两千多年前，古老的丝绸之路让远隔万里的中国和古罗马联系在一起；两千多年来，中意友谊在密切的文化交流中传承发展，展现了东西方两大文明古国对彼此的真诚欣赏和由衷尊重。当前，中意文化交流面临前所未有的机遇。

7日参观展览的意大利驻华大使安博思表示，伟大艺术作品所传达出的持久信息与文化交流的重要作用之一就是搭建桥梁，意大利和中国这两大世界文明古国之间有着悠久的文化交流和对话传统，这一点在此次展览中也再次凸显。

“心影传神——乌菲齐美术馆藏大师自画像展”4月27日在京与公众见面。本次展览从乌菲齐美术馆馆藏中精选了文艺复兴至当代的50幅画作，观众能欣赏到拉斐尔、提香、草间弥生、蔡国强等50位艺术家的自画像。展览展期至9月10日。

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