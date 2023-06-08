本报记者 贾平凡

今年是非洲联盟（非盟）前身——非洲统一组织（非统）成立60周年。60年前，非统宣告成立，开启了非洲国家联合自强、共同发展的新篇章。60年间，非盟接过历史的接力棒，团结带领非洲国家在发展振兴的道路上阔步前进，引领非洲国际地位和影响力不断提升。如今，非洲为过去60年的成就感到骄傲，同时继续以清醒和务实的态度规划着未来之路。

“团结与统一的象征”

1963年5月25日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，31个非洲独立国家领导人通过并签署了《非洲统一组织宪章》，决定成立非统。5月25日也被非统定为“非洲日”。自此，非统成为非洲最大的区域性组织，是非洲大陆团结与统一的象征。2002年7月，非盟正式取代非统，肩负起维护非洲和平与稳定、实现非洲发展与复兴的神圣使命。

非统成立后，非洲的独立解放运动蓬勃发展。非盟委员会主席穆萨·法基评价说，非统的成立是非洲集体追求政治自由、和平和社会繁荣的结果，这是非洲大陆发展的先决条件。自成立以来，非统在促进非洲各国人民间谅解和国家间合作方面发挥了重要作用，使所有成员在国际政治舞台上就非洲共同关心的问题采取协调一致的立场，有效捍卫了非洲利益。

非盟取代非统后，在机构建设和政策引领、经济一体化、和平与安全等方面取得诸多成就。

2021年1月，非洲大陆自贸区正式启动，非洲经济一体化进程取得突破性进展。根据非盟《2063年议程》第一个十年规划（2014年至2023年）的执行情况，非洲在加速非洲大陆自贸区建设、促进经济社会可持续发展方面取得很大进步。54个非盟成员国签署了非洲大陆自贸区协定。截至2022年11月，44个成员国已交存批准书。

各国在推动跨区域贸易联通方面也取得积极进展。2022年，代表非洲大陆5个地区的8个国家——喀麦隆、埃及、加纳、肯尼亚、毛里求斯、卢旺达、坦桑尼亚和突尼斯，成为非洲大陆自贸区首批“自由贸易试点国”。

目前，非洲大陆自贸区协定三阶段谈判中的前两阶段已经基本完成，正加紧进行第三阶段的《数字贸易议定书》以及《妇女和青年贸易议定书》审议。非洲大陆自贸区秘书长瓦姆凯莱·梅内透露，《原产地规则议定书》在非洲经济史上首次达到88.3%的一致性，“这将推动非洲大陆成为更具吸引力的投资目的地，加速工业化进程”。

2022年6月，世界银行与非洲大陆自贸区秘书处共同发布报告指出，非洲大陆自贸区有望为非洲带来巨大发展机遇，预测到2035年，非洲国家有望新增1800万个就业岗位，帮助5000万人摆脱极端贫困。

非盟还在冲突预防管理、冲突后重建及和平建设等方面取得突出成就。去年11月，在非盟主导下，埃塞政府和反政府组织“提格雷人民解放阵线”在南非达成和平协议，决定结束在埃塞北部长达两年的武装冲突。

为世界和平与发展作出非洲贡献

“非洲国家强调团结自强是泛非主义理念影响的结果。多年来，在泛非主义影响下，非洲大陆取得一系列实实在在的发展成果，包括建设一些次区域组织、统一大市场以及相关国家间的合作机制等。”中国社会科学院西亚非洲研究所、中国非洲研究院研究员杨宝荣在接受本报记者采访时说，泛非主义还帮助非洲国家有效控制了地区内存在的安全隐患和风险因素。

“非统的成立和非盟的发展是非洲团结自强的标志性成果。近年来，非洲区域经济一体化稳步推进，其中，成立非洲大陆自由贸易区是非洲团结自强的最新成果。”广东外语外贸大学非洲研究院院长刘继森在接受本报记者采访时说，非洲国家在反帝反殖过程中，树立了民族自信与民族自尊，独立后不断探索符合非洲国家自己国情的发展道路，用一个声音对外发声，希望非洲成为国际舞台上一支有影响力的力量，为世界和平与发展作出非洲贡献。

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非从来都是命运共同体。60年来，在非洲走向团结自强的过程中，中国作为非洲的好兄弟、好伙伴，发挥了不可忽视的积极作用。最近10年，在中国真实亲诚对非政策理念和正确义利观引领下，中非关系发展按下“加速键”，驶入“快车道”，迈入构建更加紧密中非命运共同体的新时代。

法基表示，在非洲争取民族独立和解放的斗争中，中国同非洲站在一起；在非洲加快发展振兴、更多参与国际事务的努力中，中国同非洲站在一起。非方珍视中方为非洲一体化、互联互通、自贸区建设提供的强有力支持，期待同中方一道，携手推进新时代非中命运共同体建设。

“近年来，其他国家的发展经验和国际形势为非洲团结自强提供参考路径和助推力量。”刘继森表示，世界格局发生重大变化与重组，凸显了产业链、供应链完整与韧性的重要性。中国第一个百年目标实现，摆脱了绝对贫困，中国独立探索发展道路的实践给非洲以启发，成为欠发达国家可以借鉴和学习的样板。其他区域经济一体化启动后的良好表现给非洲联合自强以信心。

“过去10年，在复杂多变的国际局势中，中非务实合作取得显著成效，实属不易。中非双方互信进一步加强，不仅能更理智客观地看待中非合作的性质和各自的定位，还共同推出了一系列契合时代发展特点的合作举措。”杨宝荣表示，这主要得益于3点：一是切实解决非洲关切的发展问题；二是不断探索中非新的合作方式；三是共同应对全球性挑战。

“中非合作是南南合作和全球发展合作的典范，双方要共同秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，继续在构建人类命运共同体的进程中携手前行。”近日，中国政府非洲事务特别代表刘豫锡表示，希望中非双方继续聚焦中非合作论坛成果落实，进一步发挥地方、商界、民间等各方优势，筑牢基础设施建设、贸易、投资等传统支柱，释放绿色、数字卫生等领域新动能，助力非洲工业化和经济多元化，培育更强内生发展动力。

为《2063年议程》而努力

埃塞俄比亚总理阿比在今年的“非洲日”庆祝活动中表示，拥有55个非盟成员国的非洲大陆正在迅速成为全球舞台上的重要角色，“我们在促进和捍卫非洲共同立场方面取得了长足进步。同时，在保持创始宪章精神和履行《2063年议程》中的承诺方面，我们还有很多工作要做”。

非盟轮值主席、科摩罗总统阿扎利·阿苏马尼说：“让我们为过去60年的成就感到骄傲，同时继续以清醒和务实的态度规划我们的未来之路。”1963年至2002年期间，非统在特定历史背景下成功实现了非殖民化和结束种族隔离两大目标，“但我们仍需共同追求非洲大陆的团结、和平与发展，通过加快非洲大陆自由贸易区建设，为货物和人员在非洲大陆的自由流动创造更好条件”。

非盟委员会副主席办公室副主任埃米尔·鲁瓦加萨纳表示：“现在，非盟的55个成员国都在为《2063年议程》而努力。我们相信，在2063年之前，非洲能够取得更多发展成就。”

非洲开发银行最近发布的《2023年非洲经济展望》报告指出，非洲经济增长面临多重下行风险：一是全球经济增长疲软对非洲出口贸易不利，全球持续金融紧缩造成非洲债务偿还成本提高；二是极端天气和自然灾害频发造成重大人员财产损失，加剧了政府财政压力；三是地缘政治冲突冲击全球产业链和供应链安全。但报告认为，尽管先期面临“逆风”，非洲经济前景仍然乐观，中国经济景气回升等积极因素有望助推全球经济触底反弹，非洲经济韧性将得到强化，预计2023年非洲GDP增速将达到4%，2024年将持续攀升至4.3%。

联合国秘书长古特雷斯表示，当前，需要通过改革全球金融体系来激活非洲经济复苏的引擎。他呼吁国际社会加大对非洲投资，支持非洲大陆自贸区发展。

“中国始终支持非洲独立自主和团结自强，既营造了良好的国际对非合作环境和价值导向，也增加了非洲开展对外合作的自信。”杨宝荣表示，未来，非洲团结自强需要扎扎实实的行动：以非洲大陆自贸区建设为依托，加快非洲统一大市场建设；进一步提升维护非洲地区安全稳定发展环境的能力；筑牢中非命运共同体意识，积极营造有利于深化中非合作的国际环境，让更多非洲人民在中非合作中受益。

“在非盟领导下，在非洲大陆自由贸易区推动下，各个非洲国家以自身的比较优势融入非洲大陆自由贸易区，团结自强的非洲一定会行稳致远。中非友好关系有牢固的历史根基，有很强的现实互补性，在国内国际双循环理论的指引下，中国有能力有意愿帮助非洲实现团结自强。”刘继森说，中非友好关系和非洲团结自强将为世界和平发展增添更多稳定性力量。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)