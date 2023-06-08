新华社北京6月7日电 据美国《纽约时报》6日披露，共和党籍前总统唐纳德·特朗普任内最后一名白宫办公厅主任马克·梅多斯作为潜在关键证人，已在美国司法部针对特朗普的刑事调查中作证。

2022年12月19日，在美国首都华盛顿，国会众议院国会山骚乱调查委员会召开会议。新华社发（沈霆摄）

特别检察官杰克·史密斯受司法部指派，同时牵头调查特朗普在2021年1月6日“国会山骚乱”中起到的作用，以及他卸任总统时处理密件不当事宜。两名知情人士向《纽约时报》披露，一个联邦大陪审团已听取梅多斯向调查人员提供证词。

报道称，暂不清楚梅多斯作证的具体时间以及他所作证词关联上述哪项调查。

这是2022年3月10日在美国首都华盛顿拍摄的美国司法部大楼。新华社记者刘杰摄

过去数月，多名与特朗普有关的证人轮番向史密斯团队提供证词，但梅多斯一直保持低调。报道称，这让特朗普身边人既迷惑又担心。特朗普一些顾问认定，梅多斯可能在两项调查中成为重要证人。

就“国会山骚乱”调查，梅多斯曾向国会众议院调查骚乱事件的特别委员会提交数以百计文本信息。其中一些显示，特朗普在2020年总统选举前后尝试留任并阻止民主党人约瑟夫·拜登宣誓就任总统。梅多斯后来决定不再与特别委员会合作，但他提供的信息成为众议院调查的“路线图”。

这是2022年8月26日拍摄的美国联邦调查局申请搜查前总统特朗普住所海湖庄园时向法院提交书面证词的部分内容。新华社记者刘杰摄

就“密件风波”调查，梅多斯同样掌握内幕，因为他是受特朗普委托在其卸任时处理相关文件档案的人员之一。知情人士披露，梅多斯曾尝试与特朗普讨论相关事宜。

另外，调查人员新近发现，“密件风波”存在一份潜在的关键录音证据，显示特朗普2021年7月时接受两人采访，其间暗示他持有的一份文件本应在任内解密。《纽约时报》称，这份录音有望推翻特朗普的说法，即他自认卸任后仍持有的全部文件均已解密。

上述两人采访特朗普是为了协助梅多斯撰写白宫生涯回忆录，梅多斯因而与该证据也存在关联。（海洋）

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