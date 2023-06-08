新华社北京6月7日电 联合国政府间气候变化专门委员会最新一次评估报告认为，北冰洋预计最早在本世纪中叶前后出现夏季无冰的现象。然而，一支国际研究团队6日在英国《自然·通讯》期刊发表论文，认为“无冰之夏”可能提前至本世纪30年代出现，因此提醒有关方面早做准备。

2014年7月2日，一群海鸟在北冰洋海域浮冰上空飞过。新华社记者戴天放摄

这支团队由韩国、加拿大和德国研究人员组成，利用卫星数据研究了北极地区1979年至2019年海冰覆盖情况，在此基础上建立模型，预测不同温室气体排放程度下海冰面积变化趋势。结果显示，无论温室气体排放程度如何，北冰洋最早将于2030年至2050年间出现第一个没有海冰的9月。在高排放情境下，预计本世纪晚些时候，北极地区将在初夏时分就已无海冰。

科学界普遍认为，如果北冰洋被冰覆盖的面积不足7%、即100万平方公里，即可视为“无冰”。

一般而言，北冰洋冰量每年夏季开始后减少，9月中旬达到最小值。近年来，北极夏季海冰面积迅速缩小，这是人类活动导致气候变化的最明显信号之一。大部分专家认为，北冰洋海域将在本世纪某个年份的夏末出现无冰现象，但就具体年份存在争议。

这是2014年7月1日在北冰洋海域拍摄的一处冰川。新华社记者戴天放摄

联合国政府间气候变化专门委员会最新一次、即第六次评估报告预测，在温室气体保持中等排放或高排放的情境下，预计北极海冰面积在本世纪中叶前后至少出现一次无冰情况，2081年至2100年间9月无冰将成为常态；如果温室气体能够保持低排放，北极地区本世纪不会出现“无冰之夏”。

研究人员认为，这项最新研究强调了温室气体排放对北极地区的深远影响，显示为北极地区在不久的将来出现季节性无冰早做规划、尽早适应的重要性。

论文作者之一、德国汉堡大学海洋学研究所教授迪尔克·诺茨告诉法新社：“现在将北极地区夏季海冰作为景观和栖息地来保护，为时已晚。这将是我们的气候系统因温室气体排放而失去的首个主要组成部分。”

2008年8月28日，在格陵兰岛西海岸，一条船在融化的海冰中航行。新华社/法新

法新社援引研究人员的话报道，北极海冰融化不会导致海平面上升。不过，北极地区变暖可能加速格陵兰岛冰原融化。这些冰原由截留在陆地的淡水冰组成，一旦完全融化，水量足以使全球海平面上升6米。另外，海冰的重要作用之一是把太阳辐射反射回太空。随着海冰融化，地球会吸收更多的太阳能，北极将加速变暖，进而“影响人类社会和全球生态系统”。

数据显示，与19世纪后期相比，北极和南极地区目前平均气温已上升3摄氏度，升幅是全球平均水平的近3倍。北极2012年海冰面积创最低纪录，仅有340万平方公里，2020年和2019年海冰面积也处于历史低位。（王鑫方）

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