本报记者 时元皓 谢佳宁

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拉美地区是中国汽车出口的重要市场，也是中国汽车品牌的重要消费市场。数据显示，2022年中国整车对拉美国家出口77.27万辆，同比增长49.4%，约占总出口量的1/4。中国整车出口数量排名前三位的国家为墨西哥、沙特、智利，拉美国家占据两席。拉美地区消费者对于中国汽车品牌的认可度不断提升，越来越多中国汽车厂商在拉美国家选址设厂，双方汽车产业链合作持续深化，新能源汽车领域发展潜力巨大。

中国汽车品牌市场份额显著提升

中国是智利第一大汽车进口来源国。根据智利全国汽车协会的数据，2022年中国汽车在智利市场占有率达39.73%，达到历史最高水平。“中国的汽车品牌日益受到欢迎并不出人意料。”长城汽车智利区域相关负责人费尔南多·马尔多纳多表示，多年来坚持产品创新，让中国汽车在质量、安全等方面拥有很高的标准。中国汽车不仅拥有完善的技术配备，价格也极具竞争力。此外，中国汽车产品种类繁多，基本能够覆盖所有细分市场，可满足消费者多样化需求。

墨西哥媒体《经济学家报》近期报道了中国汽车品牌日益受到墨西哥市场青睐的情况。墨西哥国家地理统计局的数据显示，2022年墨西哥从中国进口超过17万辆汽车，比2021年增长117%，墨西哥每4辆进口车中，就有1辆产自中国。

近年来，中国汽车品牌在秘鲁的市场份额显著提升。相关统计显示，在轻型车领域，中国品牌已占到26.3%。秘鲁汽车协会主席卡斯滕·萨默尔表示：“中国品牌汽车拥有价格优势，质量不断提升，各种档次可满足不同消费需求。”

厄瓜多尔汽车工业商会的数据显示，在2022年末，每出售100辆汽车，大约40辆为中国制造，而在两年前，这个数据还是25。厄瓜多尔每日快报新闻网称，该国最受欢迎的十大汽车品牌中，4个来自中国，分别是奇瑞、长城、江淮和捷途。厄瓜多尔一家中国汽车品牌组装商经理彼得罗·佩斯表示，中国品牌汽车销量快速增长，关键在于这些汽车“物美价优”。

在拉美地区的很多国际知名汽车品牌也纷纷与中国汽车品牌深化合作。在墨西哥，通用汽车与上汽集团合作，从中国采购汽车产品服务当地消费者。通用旗下汽车咨询和技术公司“城市科学”拉美区域主管埃里克·米雷斯表示，中国汽车产品质量过硬，消费者体验良好。

带动产业链发展并促进当地就业

当前，中国车企在拉美国家不断扩大投资合作、实现优势互补，包括使用当地供应商生产的汽车零部件、与当地汽车代理商合作等，有力带动了上下游产业链发展，为消费者带来便利与实惠的同时也极大促进了就业。

去年，长城汽车完成位于巴西圣保罗州伊拉塞马波利斯市的汽车工厂的收购交接，并同步发布其在巴西的核心市场战略，宣布未来10年将在巴西投资100亿雷亚尔（约合145亿元人民币），将为当地创造约2000个就业岗位。长城汽车还将联合其在巴西的28家合作伙伴，在巴西全境开设50个汽车销售和服务点以及30个区域配送中心，将投资10亿雷亚尔用于设施建设、员工培训等。

“长城汽车希望与巴西当地供应商加强合作，提升竞争力。”长城汽车巴西区域政府关系主管里卡多·巴斯托斯表示，长城汽车将对关键零部件进行本地投资，深度参与本地产业链。

上汽名爵2022年在墨西哥实现批发销售超5万辆、零售超4.8万辆，市场占有率达到4.4%。该公司已在墨西哥发展了72家经销商，覆盖墨西哥全部行政区域，为当地提供近4000个工作岗位。

今年4月，比亚迪智利分公司获得锂电池原料磷酸铁锂的生产资质和建厂许可。据报道，比亚迪计划在智利北部安托法加斯塔地区投资2.9亿美元建设锂电池原料工厂，将于2025年开始运营，助力当地创造众多就业岗位。

中国新能源汽车助力脱碳减排

随着低碳减排、可持续发展理念深入人心，拉美消费者越发关注汽车的绿色性能，中国新能源汽车品牌受到很多拉美消费者的关注和喜爱。

2月2日是哥伦比亚首都波哥大的“无车、无摩托车日”，旨在鼓励低碳出行。活动当天，穿梭在大街上的比亚迪电动大巴成为一道亮丽的风景线。目前，比亚迪共交付了1546辆纯电动巴士，在哥伦比亚的电动汽车业务还涉及出租车、私家车、卡车等，极大助力当地发展绿色交通。“比亚迪纯电动大巴拥有先进的绿色环保技术，为乘客带来了很好的绿色出行体验。”车队运营商“出行”公司总经理安德烈斯·科尔特斯表示。

日前，江淮汽车的一款电动乘用车在巴西市场荣获专业车辆价值评估机构“凯利蓝皮书”评出的“2023年最佳销售奖”。该车型首年贬值率仅为7.03%，远低于15.69%的市场平均水平，在141个参评车型中位列第五，足见消费者对于江淮汽车的信赖。江淮汽车是巴西第一个只销售电动汽车的品牌，“我们以最认真的态度对待这项业务，100%专注于电动汽车。”江淮汽车巴西公司总裁塞尔吉奥·哈比卜表示。

今年3月，700辆比亚迪电动汽车抵达巴西东部圣埃斯皮里图州的维多利亚港，这是巴西进口数量最多的一批中国电动车。长城汽车也将在年内开始对伊拉塞马波利斯工厂进行智能化、数字化改造。巴西副总统阿尔克明近日在出席该工厂新能源汽车体验活动时表示，中国新能源汽车带来了前沿技术，助力巴西汽车工业发展，期待双方进一步加强合作。

目前，墨西哥最大的新能源交通运营商VEMO已从比亚迪墨西哥公司合计购入1500辆纯电动出租车，组成的纯电动出租车队将为当地创造超过3000个工作岗位。VEMO交通平台联合主管亚雷杭特罗·罗塞特说：“纯电动车队的加入，极大助力减少碳排放，并将提升充电基础设施的利用率，提高行业竞争力，促进本地新能源产业发展。我们坚信，推动发展绿色可持续交通，将更好造福墨西哥和其他国家。”

（本报里约热内卢、墨西哥城6月7日电）

《 人民日报 》（ 2023年06月08日 17 版）

(责编：毛思远、白宇)