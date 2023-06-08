本报记者 张志文

据伊朗外交部消息，伊朗驻沙特阿拉伯大使馆6月6日举行重新开馆仪式。伊朗副外长比格德利、沙特副外交大臣优素福等两国官员出席。伊朗驻沙特大使馆位于沙特首都利雅得使馆区，之前因两国断交一直处于关闭状态，近期已整修一新。在复馆仪式上，比格德利表示：“我们认为今天是伊朗和沙特关系中一个重要日子，两国合作进入了新时期。”据悉，伊朗驻吉达总领事馆和驻伊斯兰合作组织代表处也将相继恢复运行。

在两国复交的有利背景下，沙伊经贸互动显著升温。5月11日，伊朗经济事务与财政部部长汉杜齐率领代表团访问沙特，并出席了伊斯兰开发银行会议。另据伊朗国家通讯社消息，伊朗在两国恢复外交关系后已着手向沙特出口第一批货物。伊朗工业、矿业和贸易部副部长阿里—礼萨预计，伊沙两国贸易额短时间内可增至10亿美元。与此同时，沙特也派遣代表团参加了5月上旬在德黑兰举办的第五届伊朗出口潜力展览会。阿里—礼萨表示，未来伊朗和沙特将进行密集的商业互动。

2016年，沙特与伊朗断交。在中国斡旋下，沙特和伊朗两国代表今年3月6日至10日在北京举行对话，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系。4月6日，沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。沙特副外交大臣瓦利德·胡莱吉接受媒体采访时表示，中国成为沙特与伊朗对话沟通的桥梁。沙特希望在全面切实履行双方已达成的原则和步骤基础上，与伊朗开启双边关系新的一页，促进地区发展繁荣。伊斯坦布尔梅德尼耶特大学国际关系主任奥克塔夫在评论文章中指出，中国在中东地区扮演着调解者角色，为地区和平与发展发挥着建设性作用。

《 人民日报 》（ 2023年06月08日 17 版）

(责编：毛思远、白宇)