本报记者 刘 慧

据新加坡媒体报道，从今年5月起，定期到全科诊所复诊的40岁以上慢性病患者可报名参与“健康新加坡”计划。根据新加坡卫生部的信息，截至5月底，已有超过2.4万名民众报名，报名人数超出预期。该计划将于7月正式推出，届时，民众可享受免费的首次问诊、指定疫苗接种以及固定项目体检，并获得保健积分。

新加坡目前65岁及以上人口约占总人口的1/6，到2030年这一比例预计将达25%，相应群体对医疗保健服务的需求不断增加。新加坡政府为此推出以预防保健为核心的“健康新加坡”计划，以应对人口老龄化和慢性疾病带来的健康挑战，同时保障可持续的医疗保健支出。该计划的一大目标是推动“精准医疗服务”。据了解，每名加入该计划的新加坡民众都可以选择一名能够提供长期医疗服务的全科医生，定期与医生商讨适合的保健计划，以及针对潜在健康问题寻找对策，并在医生指导下接受卫生部推荐的体检和疫苗接种。

为配合该计划实施，近来新加坡多个健康机构纷纷举办相关活动，鼓励民众关注自身健康，定期体检，加强预防。新加坡国立大学医学院日前与数家社区医疗机构和社会服务机构合作推出“一起健康”计划，将致力于开发汇集医疗保健资讯和医疗资源的一站式网站、应用程序等，方便民众获取医疗服务。通过网站或者小程序，民众可以在线评估个人健康情况，了解不同医疗机构推出的保健计划，比如免费体检活动和健康讲座等。一些医疗机构在社区举办了“健康嘉年华”，40岁以上民众可免费接受高血压、胆固醇及糖尿病等检测。

政府还出台一系列惠民政策，对于推荐的健康筛查和疫苗，民众将获得全额补贴。民众在私人诊所购买常用慢性病药物，可享有接近综合诊疗所的药价。对于参与该计划的私人诊所的家庭医生，政府将支付其服务费用，并提供一次性补贴。政府还将开发健康管理应用程序，方便民众跟踪运动、饮食等健康状况。

新加坡民众对该计划普遍表示认同。60多岁的沈先生表示，他几年前因身体不适去做体检，发现心脏出了问题，需要吃药和定期复诊。这之后，他定期参加健康机构组织的活动，坚持做体操等，身体状况逐渐得到改善。“及早防治，可以极大帮助控制疾病！”沈先生感慨道。

新加坡健康促进委员会、人民协会和新加坡体育局等也表示将加入该计划，为民众提供更丰富的健康活动。比如，人民协会和新加坡体育局将组织开展更多球类运动、社区园艺、健身课程、戒烟活动等，鼓励民众保持健康的生活方式。

《 人民日报 》（ 2023年06月08日 17 版）

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