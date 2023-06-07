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建设非洲能源互联网 推动非洲能源转型

2023年06月07日15:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡6月7日电 （记者邹松）第五十七届非洲电力公用事业协会（以下简称“非电协”）年会暨CEO治理和领导力论坛6日在马拉维首都利隆圭举行。论坛由全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）与非电协、非洲开发银行、马拉维电力公司共同举办，围绕“能源转型：非洲的期望与现实”主题搭建国际平台，共商非洲能源转型与电气化、工业化发展之策，促进非洲人人享有可持续能源与经济社会发展。合作组织合作总监程志强出席会议并致辞。

非洲各类资源丰富，人口增长快，发展空间大，是全球最具发展潜力的地区。非洲拥有得天独厚的清洁能源资源，水能、太阳能、风能储量分别占全球的12%、40%和32%，实现其规模化开发利用是解决非洲能源电力短缺问题的“金钥匙”。程志强指出，非洲是全球能源互联网建设的重点区域，加快非洲清洁能源开发和电力互联互通，以清洁和绿色方式满足非洲各国能源需求，对于促进非洲电气化、工业化和可持续发展至关重要。

程志强表示，构建非洲能源互联网，推动清洁能源大规模开发，加强各国骨干网架和配电网建设，推进洲内跨国跨区联网，打造覆盖全非洲的“电力高速公路”，将为非洲经济社会发展提供清洁、安全、可持续的能源保障。合作组织以非洲能源互联网为基础平台，充分发挥非洲清洁能源和矿产资源优势，创新提出“电-矿-冶-工-贸”联动发展，以充足的清洁电力保障矿山、冶金基地、工业园建设和生产，推动贸易出口由初级产品向高附加值产品转变，提高出口创汇和投资回收能力，将破解非洲重大项目建设面临的融资难、启动难问题，全面提升非洲经济发展规模、质量和效益。

程志强指出，构建非洲能源互联网，实施“电-矿-冶-工-贸”联动发展，将为非洲带来巨大效益和广阔机遇。到2050年，非洲清洁能源装机将达10亿千瓦，发电量占比达67%，电能占终端能源消费比重超过40%，电力普及率达到95%以上，人均年用电量较目前提高2.5倍，用电成本较目前降低一半，让人人获得可负担、可靠、可持续的现代能源。依托充足的电力供应，将有力带动非洲现代工业体系建设，促进矿产冶金、新型材料、装备制造等产业发展，增进国际经贸合作。预计到2050年，电解铝、钢铁等冶炼加工业总产值超过4800亿美元，出口总额超过1000亿美元，累计创造就业机会超过1亿个，将为包括马拉维在内的非洲国家经济社会发展注入强大动能。

(责编：崔越、杨牧)

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