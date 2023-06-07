各方嘉宾出席非洲电力公用事业协会年会。全球能源互联网发展合作组织供图

人民网约翰内斯堡6月7日电 （记者邹松）第五十七届非洲电力公用事业协会（以下简称“非电协”）年会暨CEO治理和领导力论坛6日在马拉维首都利隆圭举行。论坛由全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）与非电协、非洲开发银行、马拉维电力公司共同主办，围绕“能源转型：非洲的期望与现实”主题，各方共商非洲能源转型与电气化、工业化发展之策，促进非洲经济社会发展。

非洲是全球能源互联网建设的重点区域。合作组织高度重视非洲可持续发展和中非能源合作，目前非洲地区会员176家、覆盖46个国家。近年来，合作组织走访几十个非洲国家，深入调研各国资源禀赋、能源需求和经济社会发展等情况，研究发布了《非洲能源互联网研究与展望》《非洲清洁能源开发与投资研究》《非洲“电-矿-冶-工-贸”联动发展新模式》等系列成果。

本次论坛上，合作组织合作总监程志强表示，非洲资源丰富，是全球最具发展潜力的地区。构建非洲能源互联网，将推动清洁能源大规模开发，打造覆盖全非洲的“电力高速公路”，为非洲经济社会发展提供清洁、安全、可持续的能源保障。

中国驻马拉维大使龙舟表示，建设非洲能源互联网，推动能源电力基础设施互联互通，合作组织提出的建设非洲能源互联网、实施“电-矿-冶-工-贸”联动发展的创新思路，为促进非洲电气化、工业化发展，实现非盟“2063年议程”目标提供了极佳工具，值得借鉴和实施。

非电协秘书长阿贝尔·泰拉对论坛主办方表示感谢，希望通过本次非电协年会，为参会嘉宾就技术研讨、项目开发、多方合作等搭建交流平台，后续非电协将积极推动能源电力领域“南南合作”，服务多方参与非洲能源电力项目投资与建设，共同促进非洲清洁能源开发利用、电力互联互通与可持续发展。

马拉维发电公司首席执行官威廉·利亚布尼亚表示，气候变化是当前世界面临的重大挑战，需要采用可持续发展的路径，提高能效，促进投资清洁发展技术，减少碳排放，缓解气候危机。欢迎合作组织等机构为马拉维提供电气工业化发展解决方案，帮助推动马拉维清洁、绿色能源转型。

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