人民网迪拜6月7日电 （记者管克江）6月5日，阿布扎比陆上石油公司代表在阿布扎比石油公司总部大楼向到访的中国石油工程建设有限公司执行董事李小宁颁发了“巴布综合设施项目6600万安全人工时”证书和奖杯，这是该项目2018年开工以来无损失工时事故的最高安全记录，同时刷新了阿布扎比石油公司历史上的最高安全记录。

图为阿布扎比陆上石油公司代表向中企颁发6600万安全工时证书。中国石油工程建设有限公司供图

巴布油田位于阿布扎比西南160公里的沙漠区域，是阿布扎比最大的陆上油田。阿布扎比国家石油公司通过该综合设施项目对油田全面升级改造扩建，实现原油产量从每天42万桶提升到每天45万桶的目标。中国石油工程建设有限公司于2017年中标该项目，目前项目已全部完成，移交业主后进入一年的质量保修期。

据介绍，项目位于沙漠腹地，夏季高温超过50℃，工作环境恶劣。项目施工活动种类多、工序复杂，涵盖了各种高风险施工作业，如高处、吊装、动火、受限空间、试压、通球、停产连头等。项目高峰期员工数量达到11000多人，其中外籍员工超过9300人。在建设过程中，中企坚持以人为本理念，严格落实健康安全环境管理体系要求，通过培训、安全讲话、班前会、事故事件分享、月度先进评比等活动，持续提升员工健康安全环境意识。

阿布扎比陆上石油公司首席执行官奥马尔表示，巴布项目为阿联酋经济发展提供了强大动力。中方克服新冠疫情肆虐、自然条件恶劣、施工工期紧迫等困难，取得6600万安全人工时的成绩，是了不起的成就，体现了中方的项目执行能力。

李小宁表示，巴布项目是中阿务实合作的重要项目。6600万安全工时来之不易，凝结了双方的智慧和努力，很好地诠释了“一个团队，一个目标”的合作理念，中方将再接再厉，创造更好的安全业绩。

图为巴布综合设施项目场景。中国石油工程建设有限公司供图。

(责编：贾文婷、杨牧)