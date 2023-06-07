人民网北京6月7日电 （崔译戈）5日，由商务部国际贸易经济合作研究院主办的“推进共建‘一带一路’高质量发展 加快打造国际陆海贸易新通道”研讨会在北京举行。国务院发展研究中心对外经济研究部二级巡视员胡江云，交通运输部水运科学研究院经济政策与发展战略研究中心主任宁涛，中远海运物流有限公司党委委员、副总经理符鹏，商务部国际贸易经济合作研究院“一带一路”经贸合作研究所苑希等专家学者出席研讨会并发言。

研讨会现场。商务部国际贸易经济合作研究院供图

本次研讨会是商务部国际贸易经济合作研究院主办的共建“一带一路”十周年系列研讨会首场活动。与会专家结合各自研究专长，深入探讨高质量建设西部陆海新通道的重点、难点、主要问题和应对举措，为加快打造国际陆海贸易新通道提出建议。

胡江云认为，东盟国家是建设西部陆海新通道的重要伙伴，中国与东盟经贸合作基础深厚。他建议进一步深化与东盟经贸关系，加强陆海新通道与海上丝绸之路等国际通道间的协作，尤其是海关口岸、公路铁路海运等基础设施建设；发挥中国与东盟货物贸易、服务贸易、投资合作互补优势，提升东南亚区域生产网络体系的国际分工地位，夯实“一带一路”合作基础。

宁涛表示，西部陆海新通道对我国西南地区贸易出口意义重大，西南地区与周边国家进口贸易总体稳中有升，出口增长较为显著。在通道建设的数字化发展方面，要从创新、拓展、融合等角度不断契合服务升级、降本增效和转型升级的需求。

符鹏表示，未来中远海运将持续深化各方面合作，汇聚优势，优化布局，提升通道运行的效率和竞争力，为客户提供高效、数字化的供应链解决方案，促进优化产业布局。

苑希认为，陆海新通道建设为构建新发展格局提供了有力支撑。自建设以来，西部陆海新通道定位更加明确、整体框架格局初步形成、运营效益不断加强，推动区域协调发展，有效促进构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

西部陆海新通道是由中国西部12个省区市与海南省、广东省湛江市、湖南省怀化市等共同打造的综合性国际大通道，以重庆为运营和组织中心，利用铁路、海运、公路等运输方式，通达全球上百个国家和地区的近400个港口。

商务部国际贸易经济合作研究院与西部陆海新通道物流和运营组织中心共同发布的《新通道 新格局 国际陆海贸易新通道发展报告2017—2022》显示，自通道建设以来，陆海新通道“通道+枢纽+网络”现代物流体系加快完善。2022年，13个共建省区市与东盟贸易额突破1300亿美元。陆海新通道的运输货物品类也不断丰富，已由2017年通道运行之初的50余种发展到2023年的900余种。

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