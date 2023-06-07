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专访：中国为推动和平与共同繁荣发挥重要作用——访墨西哥参议长阿门塔

2023年06月07日13:48 | 来源：新华网
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新华社墨西哥城6月6日电 专访：中国为推动和平与共同繁荣发挥重要作用——访墨西哥参议长阿门塔

新华社记者朱雨博 吴昊

今年是中国和墨西哥建立全面战略伙伴关系十周年。墨西哥参议长亚历杭德罗·阿门塔日前在墨西哥城接受新华社记者专访时，赞赏两国在诸多领域取得的合作成果，并表示中国在推动国际社会向和平、互不干涉内政、共同繁荣方向发展过程中发挥着重要作用。

回顾过去十年，阿门塔表示，墨中两国在以贸易为代表的诸多合作领域取得丰硕成果，也让墨西哥各界更加认识到墨中合作的“战略性价值”。他说，中国对墨西哥来说，是伙伴，也是兄弟。新冠疫情发生后，中国是最早向墨西哥提供援助的国家之一。疫情平息以来，两国交往迅速恢复。不久前，他在自己家乡墨西哥普埃布拉州的一场双边交流活动中为400多名当地企业家与中资企业“牵线搭桥”，寻找合作机遇。

阿门塔说，在高度全球化的今天，国家间的相处模式对全球发展有很大影响。中国在推动国际社会向和平、互不干涉内政、共同繁荣方向发展过程中发挥着重要作用。中国的外交与贸易政策强调团结共享，鼓励互助共赢，展现了中国的责任感，受到包括墨西哥在内的许多国家认可。

墨西哥与中国都是历史悠久的文明古国，阿门塔表示，这使两国都有推动世界文明发展的历史责任感。墨西哥希望在全球合作中发挥桥梁作用，为美洲、亚洲与欧洲的合作作出贡献。墨中加强合作为墨西哥建立多样化的国际关系带来助力，也为墨西哥的发展和增强墨西哥人民福祉带来更多机遇。

展望未来，阿门塔认为，墨西哥可以在加强能源自主、粮食安全、科技主权等方面借鉴中国的成功经验，相信墨中双边关系将进一步得到巩固。

(责编：于洋、徐祥丽)

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