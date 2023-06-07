人民网东京6月7日电（记者岳林炜）6月7日，中国驻日本使馆发言人就福岛核污染水排海问题发表谈话，全文如下：

最新检测结果显示，福岛核电站港湾内捕获的鱼类体内所含放射性元素铯超标，达到日本法定标准180倍，令人震惊。同时据报道，日前日方开始向福岛第一核电站核污染水排海隧道中注入海水，这些海水是用来稀释即将排放的核污染水。日方一意孤行，令人愤慨。

福岛核污染水排海危害不可估量。福岛核污染水含有60多种放射性核素，很多核素尚无有效处理技术，部分长寿命核素可能随洋流扩散并形成生物富集效应。福岛核污染水排海具有跨国界影响，从现有信息看，预计排海时间将持续30年之久。研究表明，自排海之日起相关放射性物质在57天内即可扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延至全球海域。

日方迄今没有提供足够科学和事实依据，解决国际社会对日排海方案正当性、净化装置有效性、核污染水数据可靠性、环境影响不确定性等方面关切。用于处理核污染水的多核素净化处理系统（ALPS）长期高负荷运行的性能与效率存疑。

福岛核污染水排海并非唯一选项。向海洋排放核事故污染水在全球没有先例。据了解，除海洋排放外，地层注入、蒸汽排放、氢气排放和地下掩埋也是可行选项。日方未认真研究论证其他处置方案，出于成本考虑决定向海洋一排了之是不负责任的行为。

根据一般国际法和《联合国海洋法公约》等规定，日方有义务采取一切措施避免环境污染，有义务通知并与可能受影响的国家充分协商，有义务评估和监测环境影响，有义务采取预防措施确保危险最小化，有义务保障信息透明，有义务开展国际合作。

核污染水排海涉及海洋环境安全和人类生命健康。在这一重大问题上，日方必须慎之又慎，不要让福岛核事故灾害延续，不要让全人类子孙后代承担风险。

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