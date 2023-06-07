刘动

数个世纪以来，位于中国宁波的天一阁博物院和位于意大利佛罗伦萨的美第奇洛伦佐图书馆书香绵延，不仅见证了历史的变迁，更见证了中意两个文明之间的交流互鉴。

天一阁建于明嘉靖四十至四十五年（公元1561—1566年）之间，原为明兵部右侍郎范钦的藏书处，现藏有各类古籍近30万卷。美第奇洛伦佐图书馆诞生于美第奇家族的藏书阁，由米开朗琪罗设计和部分建造，于1571年向公众开放，现存有约1.1万册手抄本、2500册纸莎草书籍与超12万册印刷书籍。

去年11月，宁波天一阁博物院发起了和意大利美第奇洛伦佐图书馆、马拉特斯塔图书馆的线上对话，世界现存最古老的三大家族藏书楼首次云端“聚首”，共同签署《宁波共识》，面向全球发出呼吁，倡议成立世界古老藏书楼联盟。前不久，天一阁与美第奇洛伦佐图书馆再度远程连线，就古籍保护与修复方面进行了交流与探讨，增进了对彼此修复技艺和修复设备的了解。

“Tianyi Talk(第七期)：书·技·匠——天一阁博物院对话美第奇洛伦佐图书馆”活动连线。中艺国际供图

据了解，5月22日举行的云端对话是天一阁组织的“Tianyi Talk”第七期，该系列对话旨在促进中外藏书文化互鉴，共同探索国际人文交流新模式。天一阁博物院活动推广部副主任王伊婧在接受人民网采访时表示：“书籍是人类文明的重要载体，以藏书为切入口进行文化交流，能够为两国人民打开一扇了解彼此文明和文化的窗口。”

美第奇洛伦佐图书馆馆长西尔维娅·西皮奥尼认为，古籍的保护和修复是图书馆的两大重要任务：“这里（美第奇洛伦佐图书馆）保存的手稿以及印刷版古籍，从数量及其在历史学和文献学上的重要性来看，都是一种价值难以量化的宝贵财富，作为图书馆员，我们有责任尽最大努力保护它们，使它们能够以最佳状态传承给我们的后代。”

美第奇洛伦佐图书馆保存古籍。中艺国际供图

回顾意中两国之间人文交往的历史，西皮奥尼指出，目前美第奇洛伦佐图书馆收藏有一些中文的手稿和木刻本、一张14世纪明太祖发行的纸钞以及一幅《昭君出塞图》。另外，她还着重提到了馆藏《马可波罗圣经》，她曾在对话会上将其作为馆藏修复成果展示。《马可波罗圣经》与中国有着深厚的渊源，它于13世纪被带到中国，因其杰出的书法和美学价值被达官贵人收藏，直到1681年才又被带回欧洲，成为美第奇家族藏书的一部分。作为见证13至14世纪中西交往的重要遗珠，“这本书从欧洲到中国的旅程及其几个世纪后的回归，体现了中国和意大利之间的联系，这也是为什么我想在与天一阁的对话中展示它，”西皮奥尼说。

天一阁古籍修复师工作场景。天一阁博物院供图

与此同时，天一阁同样保存有与中意往来成果息息相关的古籍。王伊婧告诉人民网，天一阁藏有清代铜版画《平定回部得胜图》，是清朝乾隆皇帝所赐，距今已有200多年的历史。这套铜版画由当时在清宫供职的意大利传教士郎世宁领衔绘成，后送到法国皇家艺术院雕刻铜版，代表了当时世界上最先进的版画制作技术。王伊婧表示，《平定回部得胜图》实证了中西方文化艺术交流的历史，也是中意双方穿越古今的因缘际会。

天一阁正门。天一阁博物院供图

谈到藏书的价值，西皮奥尼认为：“书籍在拉近各民族文化之间的距离方面一直发挥着重要作用。文学，以及所有一般的艺术形式，都是一个民族自我叙述的表达方式之一。因此，保护书面记忆是每个民族的责任，也是图书馆和档案馆必须完成的任务。”

如今，中国和意大利的这两座有着数百年积淀的藏书馆通过天一阁发起的“Tianyi Talk” 国际书香文化对话节目跨越时空相谈，共论技艺、共叙历史，共同书写中意两国人文交流新篇章。

意大利美第奇洛伦佐图书馆。美第奇洛伦佐图书馆供图

对于和中国的合作，西皮奥尼表示，“我们希望继与天一阁签署的协议之后能有更多与中国交流和研究合作的机会，这不仅能增进两国之间的关系，更是将我们这两个在地理上相距甚远但同样跨越千年的文明联系起来。”

据王伊婧介绍，“Tianyi Talk”已成功举办七期，除意大利外，还与英国、美国、日本、瑞士的图书馆进行交流，共话东西方藏书文化。下一步，天一阁计划连线意大利马拉特斯塔图书馆，就文物藏品数字化进行交流。

(责编：贾文婷、杨牧)