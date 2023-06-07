人民网讯 5月30日至6月3日，中国人民对外友好协会组织来自阿富汗、喀麦隆、刚果（布）、加纳、日本、肯尼亚、巴基斯坦、西班牙等8个国家的往届“汉字缘”国际故事大会获奖选手和外籍专家赴河南省信阳市参访，体验中国式现代化。

全国对外友协供图

参访期间，国际青年情景体验信阳城市会客厅、“两个更好”书屋，了解革命老区新时代十年物质文明和精神文明相协调发展取得的巨大成就；参访了何家冲红色教育基地，感悟中国共产党伟大的百年奋斗历程；走进董寨国家级鸟类自然保护区，体验生物多样性保护、人与自然和谐共生的生动实践；考察南湾湖水库、文新茶村、万华无醛生态产业园等，见证绿色转变带给民众的实实在在的好处，感悟“绿水青山就是金山银山”的发展理念；深入郝堂村，体验中国传统手工艺、非遗民俗，感受中华优秀传统文化魅力，亲睹农旅、文旅融合高质量发展的乡村新风貌和共同富裕的新画卷；走进浉河区湖东街道三五八社区，“零”距离体验充满新时代内涵的美好幸福生活和老百姓不断提升的获得感、幸福感、安全感。一路上，国际青年用视频记录了所见所闻并在社交媒体上发布。

贾亲亲摄

在交流分享会上，中外青年纷纷赞叹河南信阳在乡村振兴、生态保护、高质量发展等方面取得的巨大成就，认为通过此行更加深入地了解了真实的中国和中国式现代化，更好地理解“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，一致认为中国的“和谐共生”“道法自然”“以民为本”等治理理念值得其他国家和地区学习借鉴，中国的发展为世界贡献了中国智慧和中国方案。国际青年一致表示，将把在中国学习到的经验带回自己的国家，并努力成为自己国家与中国在经济、社会、文化等领域以及城市间交流合作的桥梁，倡议更多的人加入这种跨文化互动和传播中来，做中外文化交流和文明互鉴的友好使者。

本次活动，人民网、国际在线、《人民中国》以及河南省内媒体等进行了全程、多语种报道。

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