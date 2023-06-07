会议代表合影。意大利中意青年联合会供图

人民网罗马6月6日电 （记者谢亚宏）“2023首届意大利华侨华人青年企业家发展论坛”5日在佛罗伦萨举行。中国驻佛罗伦萨总领事馆总领事王文刚、佛罗伦萨市长代表贝塔里尼、来自意大利各个地区的各华人社团代表、华文媒体、社会各界友好人士近300人出席。

王文刚在致辞中表示，我国高度重视发挥侨二代侨三代等青年侨胞沟通中外的桥梁作用。希望华侨华人青年企业家保持昂扬向上的姿态，踔厉奋发，笃行不怠，汇聚青年人的智慧与才干，既保证自身可持续发展，又推动华侨华人更好融入当地社会，为推进中意共建“一带一路”及各领域务实合作添砖加瓦。

意大利华侨华人青年企业家发展论坛发起人、首届轮值主席、意大利中意青年联合会会长郑再生表示，意大利华侨华人在该国各行业中都发挥着重要作用，希望通过论坛建立一个新的华商沟通平台，实现资源共享，助力侨商发展。

本届论坛由意大利中意青年联合会等全意八家侨团联合主办，六位来自服装、能源、传媒、零售、餐饮等领域的青年企业家围绕后疫情时代机遇与挑战分享了经验感受并同与会来宾交流互动。

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