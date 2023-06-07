新华社联合国6月6日电（记者尚绪谦）联合国大会6日选举阿尔及利亚、圭亚那、韩国、塞拉利昂、斯洛文尼亚五国为联合国安理会非常任理事国。

6月6日，在位于纽约的联合国总部，斯洛文尼亚外长塔尼娅·法永在斯洛文尼亚当选联合国安理会非常任理事国后在记者见面会上讲话。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

安理会非常任理事国由联合国大会通过无记名投票方式选举产生，候选国需获得联大总投票数至少三分之二方可当选。此次共有6个国家参与选举，角逐5个安理会非常任理事国席位。阿尔及利亚、圭亚那、韩国、塞拉利昂没有竞争对手。斯洛文尼亚和白俄罗斯竞争一个东欧地区席位。

6月6日，在位于纽约的联合国总部，阿尔及利亚常驻联合国代表阿马尔·本贾玛在阿尔及利亚当选联合国安理会非常任理事国后在记者见面会上讲话。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

在第一轮角逐中，斯洛文尼亚获得153票当选，白俄罗斯落选。另外4个国家中，圭亚那获得191票，塞拉利昂获得188票，阿尔及利亚获得184票，韩国获得180票，均顺利当选。

新当选的5个安理会非常任理事国将接替阿尔巴尼亚、巴西、加蓬、加纳、阿拉伯联合酋长国，任期从2024年1月1日开始，为期2年。

6月6日，在位于纽约的联合国总部，韩国常驻联合国代表黄浚局在韩国当选联合国安理会非常任理事国后在记者见面会上讲话。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

联合国安理会共有15个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其余10个成员为非常任理事国。非常任理事国任期2年，经选举每年更换5个，不能连选连任。10个非常任理事国席位按地区分配：非洲地区3个；亚太地区、拉美和加勒比地区、西欧和其他地区各2个；东欧地区1个。

安理会担负维持国际和平与安全的责任，是联合国主要机构之一。

6月6日，在位于纽约的联合国总部，圭亚那外长托德在圭亚那当选联合国安理会非常任理事国后在记者见面会上讲话。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

6月6日，在位于纽约的联合国总部，塞拉利昂外交与国际合作部长弗朗西斯在塞拉利昂当选联合国安理会非常任理事国后在记者见面会上讲话。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

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