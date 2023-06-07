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中方呼吁推动发展议题重回国际议程中心位置

2023年06月07日08:27 | 来源：新华网
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新华社联合国6月6日电 中国常驻联合国副代表戴兵6日在联合国开发计划署、联合国人口基金、联合国项目事务厅执行局2023年年会与开发计划署署长对话会上发言，呼吁推动发展议题重回国际议程中心位置。

戴兵说，2030年可持续发展议程时间已经过半，落实进度落后于预期。实现可持续发展目标是最广泛、最重要的全球发展共识。今年即将召开可持续发展目标峰会，国际社会普遍期待开发署继续发挥关键引领作用，加强顶层设计，提升资源整合能力，推动跨部门协作，带动良好落实势头。中方愿提出以下建议：

一是营造良好发展条件和环境。机构和会员国要坚持发展优先，倡导开放包容，反对封闭排他。要抓住今年可持续发展目标峰会契机，共同行动、统筹协调，推动发展议题重回国际议程中心位置。

二是尊重方案国所有权和主导权。要关注各国发展阶段和水平的差异性，在落实战略计划、区域和国别方案过程中，以方案国优先发展领域和迫切需求为指引，在驻地协调员统筹协调下，与其他机构充分协作，确保效用最大化。

三是全力募集更多发展资源。要敦促各方充分履行供资契约，特别是发达国家要率先履行官方发展援助承诺和气候资金承诺。同时积极拓展筹资渠道，加强与国际金融机构、私营部门等利益相关方合作，逐步实现发展资金来源多样性、灵活性和稳定性。

四是加强伙伴关系建设。积极参与会员国主导的倡议、行动等，多渠道实现可持续发展目标。中方提出全球发展倡议两年来，积极推出全球发展和南南合作基金等一系列落实倡议的重大举措。中方希望与开发署就具体项目合作等展开进一步探讨。

(责编：于洋、徐祥丽)

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