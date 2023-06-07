6月6日，塞尔维亚驻华大使馆举行塞尔维亚国家勋章颁授仪式，向中国赴塞尔维亚抗疫医疗专家组成员颁发“金质功勋奖章”，以表彰他们为支持塞尔维亚抗击新冠疫情所作的贡献。

这是6日颁发的“金质功勋奖章”和“一等塞尔维亚国旗勋章”。新华社记者曹嘉玥 摄

塞尔维亚驻华大使斯特法诺维奇表示，中国是全世界第一个向塞方提供医疗援助的国家，在抗疫形势最紧张时刻，中国派遣本国医疗专家前往塞尔维亚，与当地医护人员并肩抗击疫情。她说，塞中两国作为全面战略伙伴，有着“铁杆友谊”，两国同舟共济，共同应对了许多挑战。

2020年上半年，9名中国医疗专家先后抵达塞尔维亚，帮助塞方防控新冠疫情。在塞期间，专家组实地走访塞尔维亚疫情严重城市，与当地医疗机构和公共卫生所进行技术交流，给塞尔维亚带去了抗击疫情的宝贵经验。

部分受勋人员与塞尔维亚驻华大使斯特法诺维奇（右六）合影留念。新华社记者曹嘉玥 摄

中国赴塞尔维亚抗疫医疗专家组组长彭志强说，沉甸甸的奖章既是塞尔维亚政府对专家组工作的高度肯定，也凝聚着两国人民的深情厚谊。他表示，在塞奋战的82天里，专家组深切感受到了塞方对中国专家的尊重和信任，也见证了塞尔维亚政府的勇气与担当、医务人员的无私奉献和全体民众的团结一心。

医疗专家组成员、中山大学附属第一医院呼吸与危重症医学科主任郭禹标表示，抗疫医疗援外工作是一项多部门、多学科的跨国合作与交流，赴塞医疗援助工作的顺利开展，展现了中国以实际行动推动构建人类卫生健康共同体的决心。“抗击新冠疫情仿佛一场持续三年有余的‘马拉松’，我们已胜利地跑过了终点。相信无论以后面对怎样的挑战，我们都能在构建人类命运共同体理念的指引下携手战胜困难。”

“三年多过去了，我和塞尔维亚的朋友们还保持着联系，这次活动再次唤起了我当年同他们并肩战斗的记忆。我十分感动，也非常荣幸能够为加深中塞友谊作出自己的贡献。”医疗专家组成员、广东省人民医院精神卫生中心心理科主任侯彩兰说。

颁授仪式上，塞尔维亚驻华大使馆向华大基因集团颁发“一等塞尔维亚国旗勋章”。由中国企业捐赠、华大基因集团提供支持的两座“火眼”病毒检测实验室分别于2020年4月和7月在贝尔格莱德和塞尔维亚南部城市尼什落成，大大提升了当地的新冠病毒检测能力。集团国际发展事务副总裁、赴塞小组领队熊韬表示，三年多前与塞尔维亚兄弟姐妹们并肩战斗的情景还历历在目。目前，华大基因集团与塞尔维亚贝尔格莱德大学合作建设的基因测序和生物信息中心已在贝尔格莱德落成，期待后续两国在生物技术等领域开展深度合作。

当日，塞尔维亚驻华大使馆还向中国作家陈丹燕颁发“金质功勋奖章”，表彰她为拉近两国人民之间距离作出的贡献。陈丹燕执导了中塞合拍纪录片《萨瓦流淌的方向》，影片用3段真实的故事，勾勒出今日塞尔维亚剪影。陈丹燕表示，很高兴能够通过自己的文学作品把两国人民联结在一起，希望中国观众能够通过电影了解到塞尔维亚人民坚毅、可靠的品质，也希望塞尔维亚读者能从她的文学作品中深入了解中国。（记者董雪、曹嘉玥）

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