本报记者 孙广勇

尼泊尔位于喜马拉雅山脉南麓，与青藏高原接壤。近年来，中尼两国持续加强在互联互通、经贸投资、能源开发等领域务实合作，取得丰硕果实。本报记者近日前往尼泊尔采访，见证中国援建的公路、学校、体育场等民生工程给当地民众带来的实实在在的便利和好处。尼泊尔各界纷纷对记者表示，尼中深化互利合作前景可期，期待不断书写跨越喜马拉雅山的友谊新篇章。

“让这条连接两国的生命线焕发新活力”

喜马拉雅山脉高高的顶峰穿过云层，在阳光的照耀下格外壮观。从群山环绕的加德满都一路向北，驶出市区后就进入了阿尼哥公路。这条路上车水马龙，一派繁忙景象。

作为中尼经贸大通道的阿尼哥公路是当地一条与外界联络的交通要道，也是当地人眼中的发展路、幸福路。在阿尼哥公路尼泊尔段，沿线分布着科达里、巴拉比斯、卡迪州、巴克达布等多个城镇。在巴拉比斯城，经营生活物资的店铺老板拉伊姆对记者说：“我店里的很多商品，像苹果、奶糖、大蒜等都来自中国。”

记者看到，公路上大客车、大货车、小汽车和摩托车来来往往。在司机尼拉姆驾驶的大客车上，不少乘客说起眼前的公路都竖起大拇指。尼拉姆对记者说：“阿尼哥公路是首都加德满都与北部城镇的重要通道，客运和货运十分繁忙。感谢中国帮助修建了这条公路。”

在阿尼哥公路沿线、距离中国樟木口岸6公里的塔托帕尼边检站（见图，吕潇摄）背靠大山、面向大河，承担着中尼货物边检的重要任务。2015年，尼泊尔遭遇大地震，这里变为一片废墟。之后，中国帮助援建了塔托帕尼边检站工程。卡车司机达姆巴每天往返于中国樟木口岸和加德满都之间，现在他每跑一趟车所需的时间比原来节约一个多小时。他说，中国援建的塔托帕尼边检站改建升级后，通关条件更好了。“以前还要卸货、重新装车，费时费力，现在载有集装箱的车辆可以整车入关检查，方便又快捷。”

在塔托帕尼边检站波达柯西河大桥上，一辆辆载满货物的车辆进进出出。在宽敞明亮的报检大厅，海关工作人员正查核报关手续。关长达雅南达指着大屏幕说：“中国帮助修建了现代化的边检站，哪辆车到什么地方、入关时间、什么货物，我们在控制室就了解得一清二楚。现在每天几十辆大货车运输中国商品进入尼泊尔，自2019年樟木口岸恢复对尼单向出口，截至2023年4月28日，口岸出口货重约16.79万吨，价值约29.61亿元人民币。尼泊尔将不断努力改善口岸基础设施条件，让这条连接两国的生命线焕发新活力。”

“感谢中国援建了现代化体育设施”

上午6时，晨光还未完全亮起，尼泊尔国家体育场已经热闹起来。射击中心上午6时至9时开放，每天都有近百名青少年射击爱好者到这里训练。

“我可以与你合影吗？”一名在体育场训练的女孩双手合十，向正在工作的中国工程人员问好。女孩名叫斯茹达，是加德满都一所中学高二年级的学生，也是一名射击爱好者。她说：“小时候父亲经常带我到这里来游泳、射击、观看比赛，但大地震损毁了这些设施，后来我就再没来过这座体育场。直到2019年在中国的帮助下修好了体育设施，我又可以来这里训练了。”

尼泊尔国家体育场包括射击场、游泳馆、拳击场、田径场等多个场馆，是由中铁十四局承建的灾后紧急修复项目。项目不仅将损毁设施进行修复，还升级改造了信息传输设备。尼泊尔国家体育场成为国家队的训练场所，承办了南亚运动会等国际国内赛事。

尼泊尔青年体育部体育司高级工程师沙滨说：“感谢中国援建了现代化体育设施。2019年12月，在尼泊尔承办的第十三届南亚运动会上，尼泊尔取得51枚金牌的历史最好成绩。现在，每天有数千人在这里参加体育锻炼、休闲娱乐。人们亲切地把中国工程师称为‘友好使者’。”

“推动更多合作项目和工程落地”

记者在当地走访发现，修缮完成的传统医药研究培训中心为发扬传统医药文化奠定了基础，改造之后的尼泊尔国家电视台为当地民众呈现更多精彩节目，焕然一新的巴尼帕综合技校为当地培养了大批汽修等技术人才，中国援建的水井保障了尼泊尔自然保护研究中心正常用水……中国援建的一大批民生项目遍地开花，广受称赞。

多年来，中国援建的另一建筑工程——尼泊尔国家武警学院还极大助力当地培养武警及抢险救灾等人才，目前从这所学校毕业的相关学员已有4000多人。在这里学习了两年的可瑙说：“我经常听老师们说原来的学院就两间小平房，没有正规训练场地，训练项目单一。再看看眼前宏伟气派的学校，还有射击训练场、攀岩楼、室内训练场等训练场地，感觉太不可思议了。”

尼泊尔国家武警学院院长卡德里表示：“学校使用以来，尼泊尔多所高校师生到这里参观，30多个国家的联合国维和人员来这里交流学习。我都会告诉他们，中国朋友援建的学校建筑质量非常好。”

尼泊尔青年体育部体育司总工程师拉祖·斯维斯特表示，尼泊尔期待与中国共同打造跨喜马拉雅立体互联互通网络，“推动更多合作项目和工程落地，增进经贸往来，促进民心相通。让我们携手共同建设更加美好的未来”。

（张记力对此文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年06月07日 15 版）

(责编：毛思远、白宇)