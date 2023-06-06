参考消息网6月6日报道美国《华盛顿邮报》网站6月2日刊登专栏作家法里德·扎卡里亚的文章，题为《美国不能再认为世界其他国家都站在它这边》。全文摘编如下：

在关注最近的土耳其大选时，我听到了该国一位高官——内政部长苏莱曼·索伊卢在阳台上对人群的讲话，感到非常震惊。他承诺，土耳其总统埃尔多安将“消灭任何给土耳其制造麻烦的人”，其中包括“美军”。早些时候，索伊卢宣布那些“奉行亲美路线的人将被视为叛徒”。要知道，土耳其加入北约已有70多年历史。

正如许多评论家所指出的那样，在俄乌冲突中，世界上大多数国家并没有与西方保持一致。这场冲突本身只凸显了一个更广泛的现象：世界上许多最大和最强的发展中国家正越来越反西方、反美。

到底发生了什么？为什么美国与世界上这么多发展中国家有这么多麻烦？

这些态势源于一种现象，我在2008年将其描述为“其他国家的崛起”。在过去20年里，国际体系发生了巨大变化。曾经人口众多但贫穷的国家已从舞台边缘走向舞台中央。过去在全球经济中所占份额微不足道的“新兴市场”，现在却占全球经济的一半份额。公平地说，它们已经崛起。

随着这些国家在经济上变得强大、政治上保持稳定、文化上变得自信，它们也变得更加民族主义，而它们的民族主义往往被定义为与主导国际体系的国家（即西方国家）相对立。其中许多国家曾经是西方国家的殖民地，因此它们对西方国家试图将其拉入联盟或集团的做法保持本能的反感。

在乌克兰冲突背景下，俄罗斯问题专家菲奥娜·希尔反思这一现象时指出，造成这种不信任的另一因素是，这些国家在听到美国宣扬支持基于规则的国际秩序时，并不相信美国。希尔说，它们认为华盛顿充满了“傲慢与虚伪”。美国把规则强加于他人，自己却在许多军事干预和单边制裁中破坏规则。美国敦促各国开放贸易和商业，但当它作出选择时却违反了这些原则。

这就是一个新的世界，其特征不是美国的衰落，“而是所有其他国家的崛起”（正如我在2008年所描述的）。全球大部分国家曾经是棋盘上的棋子，现在是玩家，它们打算做出自己的选择。它们不会轻易被吓倒或被哄骗。因此，必须通过国内的政策实践，而不仅仅是在国外的政策宣传来说服它们。如何在国际舞台上游刃有余是美国外交面临的巨大挑战。华盛顿能否胜任这一任务？

来源：参考消息网

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