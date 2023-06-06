新华社华盛顿/利雅得6月6日电 美国国务卿布林肯6月6日至8日访问沙特阿拉伯。继美国总统国家安全事务助理沙利文之后，这是一个月内第二名美方高级官员访问沙特。

美国与沙特这对传统盟友分歧不断，不信任感加深。所谓“破镜难重圆”——连美国总统拜登亲自出马都没能补好，沙利文和布林肯能搞定吗？同沙特等中东国家关系的现状恰如一面镜子，美国应该好好揽镜自观。

连续访沙修补关系

据美国国务院消息，布林肯此访除了同沙特讨论双边、地区和国际事务，还将出席美国-海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）部长级会议。此外，打击极端组织“伊斯兰国”、苏丹武装冲突、也门问题也在议题清单上。

美国国务卿布林肯。新华社记者郑焕松摄

布林肯此访还试图为沙特同美国“兄弟”以色列关系转圜扮演“中间人”角色。出访前一天，布林肯信誓旦旦在美国-以色列公共事务委员会会议上宣称，“促进以沙关系正常化可以给美国带来切实的国家安全利益”，美国必须起到不可或缺的作用。

雄心不小，要谈的事挺多，但真实目的只有一个。正如美国国务院负责阿拉伯半岛事务的助理国务卿帮办丹尼尔·贝奈姆所说，布林肯无疑想借此访传达一个信号——“美国将继续留在中东地区”“不会留下真空让其他对手来填补”。

此访恐难有突破

沙特政治分析人士艾哈迈德·易卜拉欣指出，尽管不能说沙美关系已跌入谷底，但两国分歧显然很大。

别说沙利文和布林肯了，就连美国总统拜登本人去年亲自出马访问沙特，效果也着实尴尬。拜登曾就人权问题“教训”沙特，还声称要让沙特“付出代价”、受到孤立。结果，在访问沙特时，拜登又试图在年轻的沙特王储穆罕默德面前挑起话茬谈谈人权，反被对方以美军黑狱事件为例“上课”。

除此之外，美沙在真金白银的问题上也有过节。

沙特《欧卡兹报》刊文指出，布林肯想要与沙方讨论经济和地区安全等问题，但这些美国的关切已不再是沙特的优先事项，美沙之间“以安全换石油”的纽带已消失。

去年2月乌克兰危机升级后，据美国媒体报道，沙特等国领导人“拒接”拜登敦促增产石油以平抑油价的电话。去年10月，以沙特作为“领头羊”的石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国还进而宣布大幅减产计划。

欧佩克与非欧佩克产油国6月4日将减产协议延长至2024年。同时，沙特宣布7月实施单方面额外减产。这一做法若继续推高油价，对谋求连任路上的拜登恐怕不是好消息。

“一极独大”时代已结束

分析人士指出，近年来美国从中东地区战略收缩，对该地区投入减少，加上地区安全形势总体好转，以沙特为代表的国家对美依赖有所降低。

尤为令人可喜的是，中东地区近期出现“和解潮”——沙特与伊朗复交、沙特与受美国敌视的叙利亚“破冰”、叙利亚重返阿拉伯国家联盟。这些明明是好消息，但美国的态度阴阳怪气，甚至屡屡公开批评，总之不愿接受不方便自己继续插手捣乱的新现实。

美国得克萨斯农业与机械大学国际事务教授格雷戈里·高斯说：“美国一极独大的时代已宣告结束，沙特人明白这一点，并发现自己还有其他选择。”

沙特政治分析人士易卜拉欣认为，当前，不仅中国同沙特的关系取得快速发展，中国作为海合会战略伙伴的重要地位日益凸显，这样的重要变化同样引人瞩目。（记者：胡冠、邓仙来、陈丹、惠晓霜、孙浩；视频：淡然；编辑：刘健、王丰丰、闫珺岩、刁泽、陈玉芬）

(责编：崔越、常红)