人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国高官接连访沙特 有何盘算？

2023年06月06日19:33 | 来源：新华社
小字号

　　新华社华盛顿/利雅得6月6日电 美国国务卿布林肯6月6日至8日访问沙特阿拉伯。继美国总统国家安全事务助理沙利文之后，这是一个月内第二名美方高级官员访问沙特。

　　美国与沙特这对传统盟友分歧不断，不信任感加深。所谓“破镜难重圆”——连美国总统拜登亲自出马都没能补好，沙利文和布林肯能搞定吗？同沙特等中东国家关系的现状恰如一面镜子，美国应该好好揽镜自观。

　　连续访沙修补关系

　　据美国国务院消息，布林肯此访除了同沙特讨论双边、地区和国际事务，还将出席美国-海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）部长级会议。此外，打击极端组织“伊斯兰国”、苏丹武装冲突、也门问题也在议题清单上。

　　美国国务卿布林肯。新华社记者郑焕松摄

　　布林肯此访还试图为沙特同美国“兄弟”以色列关系转圜扮演“中间人”角色。出访前一天，布林肯信誓旦旦在美国-以色列公共事务委员会会议上宣称，“促进以沙关系正常化可以给美国带来切实的国家安全利益”，美国必须起到不可或缺的作用。

　　雄心不小，要谈的事挺多，但真实目的只有一个。正如美国国务院负责阿拉伯半岛事务的助理国务卿帮办丹尼尔·贝奈姆所说，布林肯无疑想借此访传达一个信号——“美国将继续留在中东地区”“不会留下真空让其他对手来填补”。

　　此访恐难有突破

　　沙特政治分析人士艾哈迈德·易卜拉欣指出，尽管不能说沙美关系已跌入谷底，但两国分歧显然很大。

　　别说沙利文和布林肯了，就连美国总统拜登本人去年亲自出马访问沙特，效果也着实尴尬。拜登曾就人权问题“教训”沙特，还声称要让沙特“付出代价”、受到孤立。结果，在访问沙特时，拜登又试图在年轻的沙特王储穆罕默德面前挑起话茬谈谈人权，反被对方以美军黑狱事件为例“上课”。

　　除此之外，美沙在真金白银的问题上也有过节。

　　沙特《欧卡兹报》刊文指出，布林肯想要与沙方讨论经济和地区安全等问题，但这些美国的关切已不再是沙特的优先事项，美沙之间“以安全换石油”的纽带已消失。

　　去年2月乌克兰危机升级后，据美国媒体报道，沙特等国领导人“拒接”拜登敦促增产石油以平抑油价的电话。去年10月，以沙特作为“领头羊”的石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国还进而宣布大幅减产计划。

　　欧佩克与非欧佩克产油国6月4日将减产协议延长至2024年。同时，沙特宣布7月实施单方面额外减产。这一做法若继续推高油价，对谋求连任路上的拜登恐怕不是好消息。

　　“一极独大”时代已结束

　　分析人士指出，近年来美国从中东地区战略收缩，对该地区投入减少，加上地区安全形势总体好转，以沙特为代表的国家对美依赖有所降低。

　　尤为令人可喜的是，中东地区近期出现“和解潮”——沙特与伊朗复交、沙特与受美国敌视的叙利亚“破冰”、叙利亚重返阿拉伯国家联盟。这些明明是好消息，但美国的态度阴阳怪气，甚至屡屡公开批评，总之不愿接受不方便自己继续插手捣乱的新现实。

　　美国得克萨斯农业与机械大学国际事务教授格雷戈里·高斯说：“美国一极独大的时代已宣告结束，沙特人明白这一点，并发现自己还有其他选择。”

　　沙特政治分析人士易卜拉欣认为，当前，不仅中国同沙特的关系取得快速发展，中国作为海合会战略伙伴的重要地位日益凸显，这样的重要变化同样引人瞩目。（记者：胡冠、邓仙来、陈丹、惠晓霜、孙浩；视频：淡然；编辑：刘健、王丰丰、闫珺岩、刁泽、陈玉芬）

(责编：崔越、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部