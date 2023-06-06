近段时间，美国对华动向总是自相矛盾。6月4日，美国主管东亚和太平洋事务的助理国务卿康达访华，白宫国安会中国事务高级主任贝沙兰随行。另一边，在希望与中国在香格里拉对话会进行国防部长会面的请求遭拒后，美国防部长奥斯汀在会上咄咄逼人，借多个议题炒作“中国威胁论”。一边求合作，一边放狠话，矛盾行径照见了美国对华政策的三重自利互冲逻辑。

第一重，美国霸权护持的战略意图。美国对内推行全政府遏华战略，对外拉拢盟友打造对华“包围圈”，背后是对失去霸权地位的深深恐惧。一方面，美国对华打压层层加码，利用香会等多边合作平台宣扬“中国威胁论”，采取多种手段拉拢盟友打造针对中国的“小圈子”，根本意图在破坏中国和平发展的国际环境，阻滞中国发展脚步。另一方面，美国对华遏制采取重点突破模式，用“小院高墙”来保护美国的关键核心技术。不惜阻碍中美科技合作、影响中美贸易往来，也要卡住中国科技发展的“脖子”，足见其焦虑之深。

第二重，美国服务国内的首要考量。在去年5月美国国务卿布林肯在首次对华政策演讲中，明确以“投资、协同、竞争”替代“竞争、合作、对抗”，将对内投资放在对华战略首位。提振经济是美国商界与政界共同面临的首要问题。美国商界迫切希望增加与中国合作，近期美国商界“大佬”密集访华，表现出强烈的对华合作意愿。与此同时，拜登政府也需要物美价廉的中国商品，助其降低国内居高不下的通货膨胀，以提振民意支持率。国内利益框定了美国对华交往的范畴，导致美国在打压遏制中国的同时，不得不维持一定的对华往来。

第三重，美国避免与中国直接冲突的底层思维。无论是选择策动颜色革命还是发起代理人战争，美国都一向避免与大国发生直接冲突。在通过自身行动一再破坏中美关系的同时，为防止冲突升级，美国不得不主动缓和中美关系，为不顾后果的行径“买单”。比如，佩洛西窜台后，中方发起反制，中美间军事对话在国防部层级、战区层级、海上安全层级全面停滞，美国随后努力寻找机会恢复会谈。同时，美国炒作“气球事件”导致国务卿布林肯计划已久的对华访问落空，但其又希望保持一定程度的中美高层对话。

三重自利互冲逻辑照见了美国处理对华关系时“既要又要”的贪婪心态，也决定了美国对华交往的几点特征。一是对华交流表面化浅层化。美国国内反华的“政治正确”，决定了美国对华交流主要停留在话语层面，实际合作既少且窄，而且顾虑重重。二是对华交往中言行不一。虽然美方声称寻求中美国防部长会面，但中国国防部长李尚福上将却仍在美国的制裁名单上，足见其寻求合作的诚心不足。三是对华态度不断反复。听其言，观其行，两面三刀、前后矛盾的言行做派，只会不断掏空中美互信。

处处强求“美国优先”，结果哪怕在优先的具体层面，其国内各方利益仍然难以协调。为给自相矛盾的行为“遮羞”，美国往往要抢占舆论制高点，将中美关系持续下行的责任“甩锅”到中国身上。只是，自己身上的矛盾冲突相互拉扯、愈演愈烈，再怎么美化也是无用的，只能在世界面前上演一场场不攻自破的“闹剧”罢了。

（作者单位：中共中央党校［国家行政学院］国际战略研究院美国研究所）

来源：北京日报客户端

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