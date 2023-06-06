人民网约翰内斯堡6月6日电 （记者闫韫明）为庆祝“六一”国际儿童节，驻毛里求斯大使朱立英和夫人应群华于6月3日在使馆举办“彩虹下的童年”中国文化体验日活动，毛两所公立学校和一所私立学校部分学生、毛2022年度中小学统考汉语优等生、中企协国学班学生、使馆随居子女以及老师、家长和教育部官员共计320余人出席。使馆丁佩一公参、张新红参赞和曲英参赞等出席。

孩子们展示剪纸和书法作品。中国驻毛里求斯大使馆文化处供图

朱立英向在场全体小朋友送上节日祝福，指出学好中文不仅有利于了解中国历史文化，还将为将来去中国旅行、学习和工作、开展中毛和中非交流合作创造条件。他赞扬毛保护文化多样性和各族裔和谐共处，这极大促进了孩子们开阔视野、获取知识。朱立英强调，今天的活动是首创和尝试，使馆今后愿加强与各方合作，为学习中文的孩子们创造更多的交流和体验机会。

毛教育部小学司司长古拉在致辞中感谢中国驻毛使馆对毛教育部的支持。她表示，中国传统文化博大精深，剪纸、书画、生肖等非物质文化遗产源远流长，中国美食更是广受毛民众喜欢。感谢驻毛使馆今天为毛岛的孩子们敞开大门，相信中国文化体验活动定能在中毛小朋友之间种下友谊的种子。

作为中方小主人，使馆随居子女和中企协国学班学生分别表演了唐诗联诵和合唱《你笑起来真好看》，并亲手制作精美贺卡赠送给毛方小朋友。毛方学生献上了小提琴与电子琴合奏《茉莉花》和咏春拳等节目。成都大熊猫繁育研究基地提供的大熊猫科普短片《滚滚成长记》让席地而坐的孩子们看得入迷。

汉语志愿者老师指导孩子制作剪纸。中国驻毛里求斯大使馆文化处供图

中文体验日活动的精彩亮点是由二十余名汉语志愿者教师分头指导的十组手工活动：剪纸、面塑、生肖涂色、折纸、书画、武术、投壶、踢毽子、你画我猜、筷子夹花生。孩子们以强大的好奇心和动手能力积极参与各项活动，玩得不亦乐乎，流连忘返，家长们在一旁看得津津有味，将孩子的书画作品悉心珍藏。使馆自制的精美丰盛午餐则让来宾们大快朵颐、大开眼界，充分体验了正宗的中式美食。

毛教育部官员和老师、家长们表示，看好中国迅速发展，鼓励孩子学习中文，感谢和赞赏中国使馆邀请参加如此生趣盎然的文化体验活动，相信这将进一步激发孩子们的学习热情。朱立英在接受毛电视台和报纸采访时强调，今天的火爆场面生动反映了中毛两国民心相通，两国关系持续深化又将为下一代成长发展提供更多机遇和更广阔前景。

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