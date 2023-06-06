新华社澳大利亚达尔文6月6日电（记者岳东兴）澳大利亚北领地首席部长娜塔莎·菲尔斯日前在北领地首府达尔文会见中国驻澳大利亚大使肖千时表示，北领地期待同中方加强在旅游、矿产、教育等领域合作，并将继续支持查尔斯·达尔文大学孔子学院发展。

肖千表示，中方赞赏北领地政府积极开展对华经贸、旅游、人文、教育等领域交流，愿同北领地继续深化在矿业、农业、互联互通等领域合作，同时在应对气候变化、绿色基建、新能源等方面培育合作增长点。

北领地行政长官休·赫吉表示，华人为北领地经济社会发展作出重要贡献。中国现为北领地第二大贸易伙伴和重要海外留学生来源地。北领地愿同中国加强交流，在医药、新能源等领域开展互利合作。

达尔文市市长科恩·瓦茨卡利斯表示支持对华贸易，尊重中华文化，热烈欢迎中国留学生和游客。他说，达尔文市期待在互联互通和基础设施建设等领域同中方加强交流。

查尔斯·达尔文大学校长斯科特·鲍曼表示，该校希望同中国高校和研究机构加强在医学、环境、农业、教育等学科领域合作。查尔斯·达尔文大学孔子学院不仅是文化交流的重要平台，也为当地社区发展作出重要贡献。

(责编：崔越、徐祥丽)