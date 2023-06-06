人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

澳大利亚北领地期待同中方加强多领域交流合作

2023年06月06日16:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社澳大利亚达尔文6月6日电（记者岳东兴）澳大利亚北领地首席部长娜塔莎·菲尔斯日前在北领地首府达尔文会见中国驻澳大利亚大使肖千时表示，北领地期待同中方加强在旅游、矿产、教育等领域合作，并将继续支持查尔斯·达尔文大学孔子学院发展。

　　肖千表示，中方赞赏北领地政府积极开展对华经贸、旅游、人文、教育等领域交流，愿同北领地继续深化在矿业、农业、互联互通等领域合作，同时在应对气候变化、绿色基建、新能源等方面培育合作增长点。

　　北领地行政长官休·赫吉表示，华人为北领地经济社会发展作出重要贡献。中国现为北领地第二大贸易伙伴和重要海外留学生来源地。北领地愿同中国加强交流，在医药、新能源等领域开展互利合作。

　　达尔文市市长科恩·瓦茨卡利斯表示支持对华贸易，尊重中华文化，热烈欢迎中国留学生和游客。他说，达尔文市期待在互联互通和基础设施建设等领域同中方加强交流。

　　查尔斯·达尔文大学校长斯科特·鲍曼表示，该校希望同中国高校和研究机构加强在医学、环境、农业、教育等学科领域合作。查尔斯·达尔文大学孔子学院不仅是文化交流的重要平台，也为当地社区发展作出重要贡献。

(责编：崔越、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部