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中国代表在国际原子能机构六月理事会阐述中方立场

2023年06月06日14:02 | 来源：新华网
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新华社维也纳6月5日电（记者于涛）国际原子能机构六月理事会5日在维也纳召开。中国国家原子能机构主任、国际原子能机构理事会中国理事张克俭出席会议并阐述中方立场。

张克俭表示，过去一年来，国际原子能机构大力推进“原子能促进净零排放”“核协同和标准化”“希望之光”“核技术用于控制塑料污染”等倡议实施，帮助成员国应对气候、卫生、环境、粮食等领域所面临的挑战，取得积极成效；为促进人类和平利用核能事业发展，改革和完善全球核治理体系发挥建设性作用。中方对此表示赞赏。

张克俭指出，中国政府坚持积极安全有序发展核能，将核能作为实现绿色发展、建设新型能源体系的重要选择，华龙一号、第四代高温气冷堆、小型模块化反应堆等工程建设不断取得新进展，核能清洁供暖、工业供热、海水淡化等技术研发和示范应用不断深化，辐照育种、核医学诊疗技术增进了人民的福祉。

张克俭强调，中国高度重视与国际原子能机构合作。今年5月，国际原子能机构总干事格罗西访问中国成果丰硕，在核能应对气候变化、核与辐射安全、核技术诊疗癌症、核数据应用与核燃料循环、涉核新闻传播与公众沟通等领域签署多份合作文件，中方愿与国际原子能机构一道，落实好上述合作文件共识，充分利用中国政府原子能奖学金二期项目、国际原子能机构在华设立的8个协作中心等资源平台，为广大发展中国家提供更多公共产品，让核科技更好地造福人类民生。

张克俭表示，中国愿与机构和成员国一道，践行习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，为维护国际核不扩散体系，促进全球核能安全与发展作出积极贡献。

张克俭还会见了格罗西，就中国与国际原子能机构合作、日本福岛核污染水处置等双方关心的话题深入交换意见。格罗西高度肯定中国在核能与核技术领域取得的成就并表示，中国作为指定理事国持续深入参与机构各项事务，积极发挥核领域技术领先优势，与机构深入合作解决粮食安全、卫生健康、环境治理等全球性问题，机构愿意进一步与中国深化交流合作，共同推动利用核能助力实现联合国2030可持续发展目标。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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