人民网里约热内卢6月5日电 （记者宋亦然）圭亚那时间6月3至4日，第18期援圭亚那医疗队携手乔治敦医院在圭成功举办了全国性腹腔镜培训班，来自圭亚那全国4家医院的34名医生和10名护士参加了此次培训。

本次培训主要针对普外科及妇产科医生，培训内容包括理论授课、器械模拟训练及实物模拟操作等三个部分。普外科褚薛慧医师详细讲解了腹腔镜肝切除的历史、解剖、步骤及注意事项，并示范带教了腹腔镜下缝合技术。妇产科江源医师介绍了能量平台的使用及子宫内膜异位症的微创治疗。

培训班获得了当地医生的热烈欢迎，他们纷纷表示通过培训增加了对腹腔镜知识的了解，并进一步掌握了腹腔镜下的一些基本操作。培训结束后，医疗队和乔治敦医院一起为受训学员颁发了培训证书。

第18期援圭医疗队抵圭以来，一直注重对当地医生的带教培训。医疗队今年开展了圭亚那第二期住院医师规范化培训，同时协助乔治敦医院建立了外科技能培训中心，并与中海油成立了进修奖学金，资助优秀医生赴中国进修学习。医疗队希望通过此次培训班切实提高当地医生的腹腔镜技术，从而进一步提高圭亚那的整体医疗水平。

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