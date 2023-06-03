分队实施工程侦查。 周家祥摄

人民网约翰内斯堡6月2日电 （记者闫韫明、通讯员王锦伟 党天宇 周家祥）当地时间6月2日，中国第二十六批赴刚果（金）维和工兵分队30名官兵开赴卡莱亥山洪受灾一线，执行鲁济拉桥梁构筑救援任务，这是该批维和分队首次派往灾区的工程救援分遣队。

据了解，近日刚果（金）卡莱亥地区遭受强降雨和洪水灾害。目前灾害已造成至少400余人死亡，5500余人失踪，500多所房屋被淹，灾区内村庄、道路被冲积的沙石淹没，失去住所的幸存民众急需食物、帐篷、药品等救援物资。前往灾区的关键道路上，跨度30余米、宽5米、载荷50吨的鲁济拉桥被洪水冲垮，桥梁两侧道路出现大面积塌方，严重影响了救援车辆的通行，极大影响了救援进展。同时，因河流流速较大，河道淤泥堆积多，地形环境较复杂，给桥梁修筑施工带来了诸多影响。

自得知灾区消息后，我维和分队高度重视、密切关注，迅速收集资料、判明情况，召开准备救援预先准备会，周密制定救援出动方案、桥梁施工方案和应急处突预案。接到桥梁构筑任务命令后，我维和分队抽组相关人员组建工程救援分遣队，2次派出工程侦察小组前出侦察，第一时间掌握现地桥梁施工的详细数据；检查车机性能，清点各类物资、装备，及时对接联刚稳定特派团工程部申请施工材料及武装护卫。同时针对性开展专题思想政治教育和安全形势教育，引导官兵提高思想认识，为展开工程救援打下坚实基础。

当地时间6月2日清晨天刚微亮，我维和分队立即组织工程救援分遣队按照救援出动方案赶赴卡莱亥山洪灾区一线。下午13时许，我工程救援分遣队准时到达预设配置点位，立即搭设帐篷、部署营地，同时进一步明确施工方案，于次日展开工程救援施工。

“身为和平使者，守护灾区民众生命安全，中国维和军人义不容辞。”卡莱亥工程救援分遣队队长熊丁达坚定地说，我们将克服一切现实困难，牢记自身职责使命，坚决完成救援任务，尽早打通救援物资运输生命线，用实际行动为灾区带去光明和希望。

据了解，目前中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队在4个点位同时展开施工作业，官兵们连续攻克多个施工难点，不断优化施工作业程序，保证工程任务稳步推进，彰显了中国负责任、敢担当的大国形象。

(责编：苏缨翔、吴成良)