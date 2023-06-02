人民网伦敦6月1日电 （郭锦标）6月1日，《艺术与音乐的疗愈力量》展览及慈善销售活动在伦敦举行。销售的全部收入将捐赠给慈善机构“阿兹海默合唱团”。参展的11位中国青年艺术家均在近年内毕业于伦敦著名艺术学院，参展作品品类包括绘画、摄影、雕塑和综合材料等。

“我亲眼目睹了痴呆症对我祖母的生活造成的毁灭性影响。看着她的记忆逐渐衰退，做日常小事都变得艰难，这让我心碎。作为年轻人，我认为我们这一代有责任去给老一辈提供更好的生活。”青年策展人张洁伊表示，希望通过这次的活动能提升人们对于老年痴呆症群体的关注，能为更广泛的群体提供疗愈。”

“阿兹海默合唱团”创始人及主席薇琪·麦克卢尔表示：“阿兹海默合唱团的全体成员对洁伊和所有艺术家对我们的支持感到非常荣幸和感激，这是我们在艺术界的首次尝试。与我一样，张洁伊个人经历过至亲曾患阿兹海默的痛苦，并呼吁对各个民族群体，包括亚洲社区的老年痴呆症患者提供更多的关注，支持和资源。”

(责编：徐祥丽、吴成良)