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中阿儿童共庆“六一”

2023年06月02日16:28 | 来源：人民网-国际频道
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6月1日，麻栗坡县第一小学少先队活动室捐赠仪式在迪拜举行。人民网记者 张志文 摄
6月1日，麻栗坡县第一小学少先队活动室捐赠仪式在迪拜举行。人民网记者 张志文 摄

人民网迪拜6月2日电 （记者张志文）当地时间6月1日上午，在“六一”国际儿童节到来之际，阿联酋迪拜中国学校分外热闹。师生们穿着整齐的校服，和当地多所国际学校的师生代表一起，欢迎远道而来的中国云南省麻栗坡县第一小学师生代表，共同欢庆“六一”国际儿童节。中国驻迪拜总领事李旭航，阿联酋迪拜知识和人力发展局局长阿卜杜拉·卡拉姆，云南省人民政府外事办公室主任杨沐，麻栗坡县委常委刘丐清等嘉宾以线下和线上方式致辞。

本次联欢会活动以“童心筑梦·童向未来”为主题。联欢会上，迪拜中国学校301追光班的学生，带来合唱曲目《追光者》，小小少年，追光不止，向阳而生。7年级学生用动感十足的课桌舞蹈《稻香》，展现了水稻种植和丰收的景象。来自麻栗坡一小的学生，用动听的壮族歌谣，唱出了新时代家乡面貌发生的巨变。“从脱贫攻坚到乡村振兴，近年来乡村教育迎来了重要发展机遇。”麻栗坡一小校长林怀对记者说，与迪拜中国学校结对共建1年来，两校在学科建设和学生培养方面加强合作，迪拜中国学校提供的书籍和课件材料，为学生了解世界、增强本领提供帮助，两校学生也在互动过程中结下了深厚友谊。

活动现场还举办了麻栗坡县第一小学少先队活动室捐赠仪式。阿联酋云南商会、“拥抱中国”执委会、中阿卫视等三家单位以不同方式，向该校建设发展提供了支持。

李旭航表示，作为海外第一所中国学制学校，迪拜中国学校办学近3年来，取得丰硕成果。阿联酋正致力于打造迪拜国际教育中心，未来阿中两国教育合作前景光明。

“迪拜中国学校是阿中友好的象征，教育和人才培养在两国合作中发挥着重要作用。”阿卜杜拉对记者表示，在日前进行的学校等级评估中，迪拜中国学校获得了“好”的等级，这表明中国基础教育在海外具有广阔发展前景。迪拜中国学校校长尹立平表示，迪拜中国学校欢迎优秀学子来校就读，也期待与各地学校加强交流合作、实现互利共赢。

近年来，迪拜掀起了“中文热”“中国文化热”。联欢会上，诺德安达国际学校的学生带来了中文歌曲《但愿人长久》，用柔美的歌声传递美好的祝愿。迪拜侨星教育的孩子们带来的合唱《映山红》，唱出了海外侨胞对祖国的深深眷恋。迪拜尚玛克学校的20多名小学生组成合唱团，表演了欢快的动画歌曲，为活动现场营造了轻松愉快的氛围。尚玛克学校副校长菲奥娜·麦康农介绍，越来越多当地学生希望学习中文，该校正筹建中文教学中心，在丰富中文教学课程的同时，为学生了解中国文化提供更多选择。

活动尾声，现场嘉宾与中阿学生代表一同登台，在悠扬的古笛声中挥毫泼墨，用斑斓色彩描绘心中美好的未来，共同在画轴上写下“同一个天空 同一个梦想”。李旭航表示，希望以此次活动为起点，带动更多国内师生与包括阿联酋在内的世界各国师生加强交流、共话友谊，携手创造美好未来。

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(责编：徐祥丽、常红)

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