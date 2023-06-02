作品创作者、法国艺术家格温德琳·菲纳·德维莱纳（左一）在揭幕仪式上分享创作感受。人民网记者 刘玲玲 摄

人民网巴黎6月2日电（记者刘玲玲）当地时间6月1日，在巴黎第五区文学节到来之际，一对造型优美、富有艺术感的中国龙折纸雕塑作品亮相巴黎先贤祠广场。与此同时，一幅带有龙图案的巨型画作也在广场亮相，拉开了“龙的旅程”大型艺术展的帷幕。中国驻法国大使卢沙野等中法两国政界、企业界、艺术界等人士应邀参加了当天的活动。

这对“中国龙”折纸造型的雕塑以及巨型画作，均由法国艺术家格温德琳·菲纳·德维莱纳创作完成。在揭幕仪式上，她同现场观众分享了自己的创作历程，以及同中国的缘分。在上海居住2年后，德维莱纳将热爱的东方元素纳入创作主题中，融入水墨技巧、中国折纸艺术，并汇入西方立体主义及超现实主义风格，展现出极强的艺术魅力。她说，2024年是中法建交60周年，也是中国的龙年。龙在中国文化里象征着智慧和力量，她希望带上她设计的彩龙，从巴黎的先贤祠“起飞”在2024年“飞”到中国。

据介绍，从6月1日起，“龙的旅程”大型艺术展将在先贤祠广场进行为期一周的展览，随后到法国各大城市巡展，计划明年到中国北京的黄花城水长城展出。

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